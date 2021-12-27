Pitbull saldırısına uğrayan Asiye’nin durumu uyutularak takip ediliyor

Gaziantep’te pitbull cinsi iki köpeğin saldırısında ağır yaralandıktan sonra Antalya’daki Akdeniz Üniversitesi Hastanesi’nde doku nakli yapılan dört yaşındaki Asiye Ateş’in, yoğun bakım ünitesinde yakın takibi devam ediyor.

Şahinbey ilçesi Beştepe Mahallesi’nde, 22 Aralık’ta iki pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğrayan Ateş ağır yaralanmıştı. Altı kişi gözaltına alınmış, üçü tutuklanmıştı. Köpekler Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü tarafından Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Hayvan Barınağı ve Rehabilitasyon Merkezi’ne teslim edilmişti.

Gaziantep’teki ilk tedavisinin ardından Antalya’ya sevk edilen Ateş, Türkiye’nin ilk yüz ve çift kol nakillerini yapan Prof. Dr. Ömer Özkan ve ekibince dün ameliyat edilmişti.

AA’nın haberine göre hastanenin başhekimi Prof. Dr. Yıldıray Çete, çocuğun operasyonunun başarılı geçtiğini açıkladı.

Çete, “Hastamızın ve nakil edilen dokuların durumu iyi. Yoğun bakım ünitesinde uyutularak yakın takibi devam ediyor. Hayati bulguları da stabil” ifadelerini kullandı.

‘Eksiklikleri tamamladık, henüz uyandırılmadı’

Sırtından bacağından yüzü, saç derisi ve kafatasına doku nakli yaptıklarını anlatan Özkan ise şunları söyledi: “Asiye bize geldiğinde genel durumu orta iyiydi ama gördüğümüz yaralanmayla ciddi bir travma geçirdiği belliydi. Ciddi eksiklikleri vardı onları tamamladık. Gaziantep’te ilk müdahalesi gayet iyi yapılmış. İnşallah sorun çıkmazsa, hayati riski de tamamen ortadan kalkarsa diğer işlemlere de başlayacağız. Sinirlerinde çene kemiğinde bayağı bayağı ciddi hasarları var. “

Ateş’in yüz felci riski bulunduğunu, gerekirse o konuda da müdahalede edeceklerini, henüz uyandırılmadığını belirterek, “İnşallah yoğun bakımdan çıkarsa daha mutlu olacağız” ifadelerini kullandı.