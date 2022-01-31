Diken

Yaramazlara biraz batar!

Pitbull saldırısına uğrayan Asiye taburcu oldu

Gaziantep’te pitbull saldırısında ağır yaralanan ve sevk edildiği Antalya’daki Akdeniz Üniversitesi Hastanesi’nde ameliyat olan dört yaşındaki Asiye Ateş taburcu edildi.

Fotoğraf: AA

22 Aralık 2021’de, Şahinbey ilçesi Beştepe Mahallesi’nde iki pitbullun saldırısına uğrayan Asiye Ateş ağır yaralanmıştı. Gözaltına alınan altı kişiden beşi tutuklanmıştı. Köpekler Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü tarafından Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Hayvan Barınağı ve Rehabilitasyon Merkezi’ne teslim edilmişti. Gaziantep’teki ilk tedavisinin ardından Antalya’ya sevk edilen çocuk, 26 Aralık’ta Akdeniz Üniversitesi Hastanesi’nde ameliyat edilmişti.


AA’nın haberine göre Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ana Bilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Ömer Özkan ve ekibinin doku ve sinir ameliyatı yaptığı minik Asiye’nin ilk tedavileri tamamlandı.

Küçük çocuk, annesi Zeynep ve babası Hüseyin Ateş ile 41 günlük tedavinin ardından evde istirahat etmesi için hastaneden ayrıldı. Ayrılırken gazetecilere el salladı.

Baba Hüseyin Ateş, çok iyi olduklarını belirterek 1,5 ay sonra tekrar hastaneye kontrole gideceklerini söyledi.

Asiye Ateş’e, istirahatin ardından Akdeniz Üniversitesi Hastanesi’nde başka ameliyatlar yapılacak.

Pitbull saldırısına uğrayan Asiye bu hafta taburcu

Asiye’nin son durumu: Bir yıllık tedavi sonrası eski günlerine dönebilecek

Asiye’nin son durumu: Balon tekniğiyle saç nakli yapılacak, yara izleri kalacak

Dört yaşındaki Asiye’nin ağır yaralandığı pitbull saldırısında iki kişi daha tutuklandı

Pitbull saldırısına uğrayan Asiye uyandırıldı

Pitbull saldırısına uğrayan Asiye’nin durumu uyutularak takip ediliyor

Erdoğan’dan pitbull çıkışı: Bu köpekler parası bol olanların köpekleri

Erdoğan: Sahipsiz hayvanların yeri sokak değil barınaktır

Pitbull saldırısında ağır yaralanan çocuğun tedavisine Antalya’da devam edilecek

Dört yaşındaki çocuğa pitbull saldırısında üç kişi tutuklandı

SON HABERLER

Başkan II. Carter’ın çaylak senesi

Biden ilk yılının sonunda Carter yönetimini andıracak zayıflıklar gösteriyor. Üstelik bunu, taşımak zorunda olduğu yaşlı, zihinsel yetkinliklerini yitirmekte olan siyasetçi imajı bir yük olarak üzerindeyken yapıyor.

Eleştiri, sureti haktan görünmek ve bir saatlik iş yemeği üzerine…

Bu koşullarda, biri elinde sopası mütemadiyen dayak atma peşindeyken, diğeri o sopadan kaçabildiği kadar iş yapmaya çabalıyorken, tarihimiz için dahi ağır, çok ağır siyasi koşullar altında, “Onu da diğerini de eleştiririm” demek, ne yazık ki eleştireni hak hukuk gözeten biri hale getirmiyor.