Pitbull saldırısına uğrayan Asiye taburcu oldu

Gaziantep’te pitbull saldırısında ağır yaralanan ve sevk edildiği Antalya’daki Akdeniz Üniversitesi Hastanesi’nde ameliyat olan dört yaşındaki Asiye Ateş taburcu edildi.

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22 Aralık 2021’de, Şahinbey ilçesi Beştepe Mahallesi’nde iki pitbullun saldırısına uğrayan Asiye Ateş ağır yaralanmıştı. Gözaltına alınan altı kişiden beşi tutuklanmıştı. Köpekler Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü tarafından Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Hayvan Barınağı ve Rehabilitasyon Merkezi’ne teslim edilmişti. Gaziantep’teki ilk tedavisinin ardından Antalya’ya sevk edilen çocuk, 26 Aralık’ta Akdeniz Üniversitesi Hastanesi’nde ameliyat edilmişti.

AA’nın haberine göre Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ana Bilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Ömer Özkan ve ekibinin doku ve sinir ameliyatı yaptığı minik Asiye’nin ilk tedavileri tamamlandı.

Küçük çocuk, annesi Zeynep ve babası Hüseyin Ateş ile 41 günlük tedavinin ardından evde istirahat etmesi için hastaneden ayrıldı. Ayrılırken gazetecilere el salladı.

Baba Hüseyin Ateş, çok iyi olduklarını belirterek 1,5 ay sonra tekrar hastaneye kontrole gideceklerini söyledi.

Asiye Ateş’e, istirahatin ardından Akdeniz Üniversitesi Hastanesi’nde başka ameliyatlar yapılacak.