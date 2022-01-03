Asiye’nin son durumu: Bir yıllık tedavi sonrası eski günlerine dönebilecek

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, pitbull saldırısında ağır yaralanmasının ardından doku nakli yapılan dört yaşındaki Asiye Ateş’in yaklaşık bir yıl sürecek tedavilerin ardından yüzünde izler kalsa da eski günlerine dönebileceğini söyledi.

Gaziantep Şahinbey ilçesinde 22 Aralık’ta iki pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğrayan çocuk ağır yaralanmıştı. Köpekler Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Hayvan Barınağı ve Rehabilitasyon Merkezi’ne teslim edilmişti. Gaziantep’teki ilk tedavisinin ardından Antalya’ya sevk edilen Ateş, 26 Aralık’ta Akdeniz Üniversitesi Hastanesi’nde ameliyat edilmişti.

Asiye’nin Akdeniz Üniversitesi Hastanesi’ndeki tedavisinde bir haftayı tamamlandığını hatırlatan Prof. Dr. Özkan enfeksiyonla ilgili risklerin azaldığını ifade ederek sağlık durumunun iyi olduğunu dile getirdi.

Doku nakliyle ilgili risklerin atlatıldığını belirten Özkan şunları söyledi: “Genel durumu, neşesi gayet iyi. Herhangi bir sıkıntısı yok. Birkaç gün içinde yüz sinirleriyle ilgili Ömer Özkan hocamızın başkanlığında bir plan yapacağız. Nakledilen dokularla ilgili birkaç günlük süreç riskliydi. Mikrocerrahi yöntemiyle yaptığımız için damarla ilgili sıkıntılar yaşanma ihtimali vardı. Çok şükür onlar da olmadı. Naklettiğimiz dokular da gayet iyi.”

Hamburger istemiş

Asiye’nin iştahının yerinde olduğuna dikkati çeken Özkan, “İştah sağlık açısından önemli bir belirteç. Ailesinden ve doktorlarından istediği hamburgeri yiyince çok mutlu oldu” dedi.

Özkan, Asiye’nin balon tekniği kullanılarak saçlarına kavuşmasının sağlanacağını hatırlatarak süreci şöyle anlattı: “Balon kondu. Balon şişirilerek saçlı derisi onarılacak. Estetikle ilgili ameliyatlar da olacak. Bir yılın sonunda herhangi bir sıkıntı olmazsa istediğimiz şekle kavuşacak, eski günlerine dönecek. Yüzünde bazı izleri kalacak ama eski haline büyük oranda dönmesi için elimizden gelen tüm çabayı sarf edeceğiz.”

Yüz felci ihtimali

Asiye’nin yüz felci ihtimalini de değerlendiren rektör yüzündeki ödeme işaret ederek şöyle devam etti: “Bu ödem yüz felciyle ilgili bizi yanıltabiliyor ancak yüz felci var gibi bir durum mevcut. Muayenesi o şekilde. Dudağında bir asimetrisi var. Tek güzel olan şey gözüne giden sinirler bu durumdan etkilenmemiş gibi duruyor. Yüz felciyle ilgili birkaç gün içerisinde bir ameliyat planlanıyor. Birkaç alternatif yöntem var. Bir tanesini deneyeceğiz. Ameliyatta neyle karşılaşacağımız çok önemli. Bunlar daha iyi olsun diye yapılan ameliyatlar. Aksi durum da söz konusu ama genel olarak yaptığımız ameliyatlardan iyi sonuçlar elde ediyoruz.”