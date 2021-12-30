Asiye’nin son durumu: Balon tekniğiyle saç nakli yapılacak, yara izleri kalacak

Pitbull cinsi köpeklerin saldırısında ağır yaralanan ve hastanede doku nakli yapılan dört yaşındaki Asiye Ateş’in durumu hakkında bilgi veren Prof. Dr. Özlenen Özkan, küçük çocuğun yaraların izini hep taşıyacağını belirterek, balon tekniğiyle saçlarına kavuşmasının mümkün olacağını söyledi.

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Gaziantep Şahinbey ilçesiden 22 Aralık’ta iki pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğrayan çocuk ağır yaralanmıştı. Köpekler Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Hayvan Barınağı ve Rehabilitasyon Merkezi’ne teslim edilmişti. Gaziantep’teki ilk tedavisinin ardından Antalya’ya sevk edilen Ateş, 26 Aralık’ta Akdeniz Üniversitesi Hastanesi’nde ameliyat edilmişti.

Olayla ilgili altı kişi gözaltına alınmış, beşi tutuklanmıştı.

AA’ya konuşan Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özkan, Asiye’yi, Prof. Dr. Ömer Özkan ve 10 kişilik ekibin ameliyat ettiğini hatırlatarak “Çok ciddi yaralanması vardı. İlk girişimlerimiz doku eksikliklerini onarmaktı. Aksi halde daha ciddi şeylerle yüz yüze gelecektik. İlk ameliyatı hayati risk teşkil ediyordu ve bu operasyonu sorunsuz yapmayı başardık” dedi.

Asiye’nin şu anda genel durumunun iyi olduğunu ve serviste takip edildiğini anlatan Prof. Dr. Özkan ilerleyen süreçte başka ameliyatlara ihtiyacı olacağını ifade etti: “Saçlı derisini onarmak için de başka ameliyatlar planlandı. Kafasında bazı organları açıktaydı, onları kapatmaktı ilk amacımız. Bu açıdan kafatası ve beyinle iştirakli bazı yerler vardı. Sırtından alınan dokular mikro cerrahi olarak kafa bölgesine nakledildi. Yapılan dokular uyum sağladı, sağlıklı görünüyor.”

‘Zenginden al fakire ver’ felsefesi

Tedavinin uzun bir süreç olacağını vurgulayan profesör, Asiye’nin saldırının izlerini vücudunda, saçlı derisinde, yüzünde taşıyacağını belirterek sözlerini şöyle sürdürdü: “Bunu en aza indirgemek için elimizden geleni yapıyoruz. Eğer yüz felci yoksa saçlı derisine yönelik operasyonlara başlanacak. Kız çocuğu olduğu için saç daha ön planda. Bu anlamda saçı için bir şeyler yapılıyor. Bir yılın sonunda daha farklı bir Asiye ile karşılaşacağız. Yine de çok dikkatli bakıldığında maalesef o saldırının izlerini görmek mümkün olacak. Saç nakli için balon tekniğini uygulayacağız. O balon tekniğiyle orijinal olan saçlarını genişleterek o bölgeyi olmayan bölgeye kaydıracağız. Plastik cerrahide buna ‘zenginden al fakire ver‘ felsefesi deniyor. Bunu uygulayacağız.”



