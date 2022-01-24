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Yaramazlara biraz batar!

Pitbull saldırısına uğrayan Asiye bu hafta taburcu

Gaziantep’te iki pitbullun saldırısında ağır yaralanan dört yaşındaki Asiye Ateş’in çarşamba ya da perşembe günü taburcu edileceği belirtildi.

Fotoğraf: AA

Gaziantep’in Şahinbey ilçesinde 22 Aralık 2021’de yaşanan olay sonrası gözaltına alınan altı kişiden beşi tutuklanmıştı.


Kentteki ilk tedavisinin ardından Antalya’ya sevk edilen minik Asiye ise Türkiye’nin ilk yüz ve çift kol nakillerini gerçekleştiren Prof. Dr. Ömer Özkan ve ekibince 26 Aralık 2021’de Akdeniz Üniversitesi Hastanesi’nde ameliyat edilmişti.

AA’nın aktardığına göre Prof. Dr. Özkan, Asiye’nin sağlık durumunun her geçen gün iyiye gittiğini, neşesinin yerinde olduğunu söyledi.

Nakledilen dokuların tuttuğunu vurgulayan Özkan şunları dile getirdi: “Asiye’yi bu hafta içinde çarşamba ya da perşembe günü taburcu etmeyi planlıyoruz. Evde bir süre istirahat ettikten sonra başka operasyonlarımız da olacak.”

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