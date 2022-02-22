Pitbull saldırısı davası: Tahliye edilen sanıklara bir gün sonra tutuklama kararı

Gaziantep’te pitbull cinsi köpeklerin dört yaşındaki Asiye Ateş’e saldırısına ilişkin dün tahliye edilen dört sanığın yeniden tutuklanmalarına karar verildi.
Şahinbey ilçeside 22 Aralık’ta iki pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğrayan çocuk ağır yaralanmıştı. Köpekler Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Hayvan Barınağı ve Rehabilitasyon Merkezi’ne teslim edilmişti. Gaziantep’teki ilk tedavisinin ardından Antalya’ya sevk edilen Ateş, 26 Aralık’ta Akdeniz Üniversitesi Hastanesi’nde ameliyat edilmişti. Asiye 41 günlük tedavinin ardından 31 Ocak’ta taburcu edilmişti.
Olayla ilgili gözaltına alınan altı kişiden dördü tutuklanmıştı.
Haklarında dava açılan altı sanık, dün ilk kez hakim karşısına çıkmış, tutuklu sanıkların tahliyesine karar verilmişti.
Gaziantep başsavcılığı, 27’nci Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davada tutuklu yargılanan M.E, M,Y, S.K. ve Z.C.’nin tahliyesine itiraz etti.
İtirazı inceleyen nöbetçi ağır ceza mahkemesi, sanıklar hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı verdi.