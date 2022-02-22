Diken

Yaramazlara biraz batar!

Pitbull saldırısı davası: Tahliye edilen sanıklara bir gün sonra tutuklama kararı

Gaziantep’te pitbull cinsi köpeklerin dört yaşındaki Asiye Ateş’e saldırısına ilişkin dün tahliye edilen dört sanığın yeniden tutuklanmalarına karar verildi.

Fotoğraf: AA (Arşiv)

Şahinbey ilçeside 22 Aralık’ta iki pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğrayan çocuk ağır yaralanmıştı. Köpekler Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Hayvan Barınağı ve Rehabilitasyon Merkezi’ne teslim edilmişti. Gaziantep’teki ilk tedavisinin ardından Antalya’ya sevk edilen Ateş, 26 Aralık’ta Akdeniz Üniversitesi Hastanesi’nde ameliyat edilmişti. Asiye 41 günlük tedavinin ardından 31 Ocak’ta taburcu edilmişti.


Olayla ilgili gözaltına alınan altı kişiden dördü tutuklanmıştı.

Haklarında dava açılan altı sanık, dün ilk kez hakim karşısına çıkmış, tutuklu sanıkların tahliyesine karar verilmişti.

Gaziantep başsavcılığı, 27’nci Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davada tutuklu yargılanan M.E, M,Y, S.K. ve Z.C.’nin tahliyesine itiraz etti.

İtirazı inceleyen nöbetçi ağır ceza mahkemesi, sanıklar hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı verdi.

Pitbull saldırısına uğrayan Asiye taburcu oldu

Asiye’nin son durumu: Bir yıllık tedavi sonrası eski günlerine dönebilecek

Asiye’nin son durumu: Balon tekniğiyle saç nakli yapılacak, yara izleri kalacak

Dört yaşındaki Asiye’nin ağır yaralandığı pitbull saldırısında iki kişi daha tutuklandı

Pitbull saldırısına uğrayan Asiye uyandırıldı

Pitbull saldırısına uğrayan Asiye’nin durumu uyutularak takip ediliyor

Erdoğan’dan pitbull çıkışı: Bu köpekler parası bol olanların köpekleri

Erdoğan: Sahipsiz hayvanların yeri sokak değil barınaktır

Pitbull saldırısında ağır yaralanan çocuğun tedavisine Antalya’da devam edilecek

Dört yaşındaki çocuğa pitbull saldırısında üç kişi tutuklandı

SON HABERLER

Rusya analisti Sezer: Türkiye en fazla zararı görecek ülkelerden biri olacak

Rusya Devlet Başkanı Putin’in açıklamalarını Diken’e değerlendiren Rusya analisti Aydın Sezer, Türkiye’nin mevcut tablodan en çok etkilenecek ülkelerden biri olduğuna dikkat çekti. Sezer’e göre, sözleşmelere bağlanan doğal gaz tedarik sürecinde sorun yaşanmayacak ancak Türkiye ‘ani tepkilerden kaçınmazsa’ Rusya’yla ilişkiler olumsuz etkilenebilir.