Diken

Yaramazlara biraz batar!

Alkış topladı: Vanspor taraftarları deprem bölgesinden gelen İskenderunspor’u çiçeklerle karşıladı

Amedspor’a Bursa’da saldırının tartışmaları sürerken, Vanspor’un deprem bölgesinden gelen İskenderunspor’u çiçeklerle karşılaması beğeni topladı.

Fotoğraf: Twitter

TFF 2’nci Lig Kırmızı Grup’ta mücadele eden Vanspor, konuk ettiği İskenderunspor’u 2-0 mağlup etti.


İskenderunsporlu oyuncular, Vanspor taraftarlarının duygulu tezahüratlarıyla karşılandı.

Oyuncuları maç başlamadan tribün önüne davet eden taraftarlar, çiçekler atarak, Kahramanmaraş merkezli depremlerden ağır etkilenen oyunculara moral verdi.

Bu anlar, Bursaspor’un oyuncuları ve taraftarlarının depremden etkilenen Amedspor oyuncularına saldırısını gündeme getirdi.

Ne olmuştu?

TFF 2’nci Lig’deki Bursaspor-Amedspor maçında konuk takım Amedspor’un futbolcuları ve teknik ekibi saldırıya uğramış, Bursaspor tribünlerinde 1990’lı yıllardaki faili meçhul cinayetlerin sembolü ‘Beyaz Toros’ ve ‘Yeşil’ posterleri açılmıştı.

Saldırıya ilişkin açılan soruşturmada üçü özel güvenlik görevlisi olmak üzere dokuz kişi gözaltına alınmış ve sorumlu kamu görevlisi üç güvenlik yöneticisi görevden uzaklaştırılmıştı. Gözaltına alınanların tümü serbest bırakılmıştı.

Bursaspor’a bu nedenle dokuz maç seyircisiz oynama cezası

Bursaspor’a dokuz maç seyircisiz oynama cezası: ‘Toroslu Yeşil’ posterine değinilmedi

Bursaspor PFDK’ye sevk edildi; Amedspor ‘basit ve yetersiz’ buldu

Bahçeli selam göndermişti: Amedspor’a saldırıda gözaltına alınanların tümü serbest

Buldan: Amed vardır, Amedspor vardır

Bahçeli: Amed diye bir yer yoktur, Amedspor diye bir takım da yoktur

Amedspor’a saldırıda gözaltı sayısı dokuza çıktı: Üçü özel güvenlik görevlisi

Bursaspor-Amedspor maçı: Yedi gözaltı, üç soruşturma

Saldırıya uğrayan Amedspor kalecisi: Stad da yıkılsa futbol oynamaya devam edeceğiz

İYİ Parti Gençlik Kolları yöneticisinden ‘beyaz toros’ paylaşımı: Yenilmeyiz

Bursaspor tribünündeki posterler: İlgili kamu görevlileri açığa alındı

Amedspor’a saldırı: Maçın iptali için ‘hükümet istifa’ sloganı mı lazım?

Bursaspor maçında Amedspor’a saldırı: Kaleci yaralandı, sahaya kurşun ve bıçak atıldı

Amedspor ekibine Bursa’da ‘ırkçı provokasyon’

SON HABERLER

Akşam Postası / 12 Mart 2023

Bugün neler oldu, Türkiye neyi konuştu? Güne damga vuran gelişmeleri, her akşam saat 6’da Diken’in özel içerikleriyle birlikte başlık başlık öğrenin.

Adana’da 4,4 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre Adana ‘nın Saimbeyli ilçesinde saat 15:31’de 4.4 büyüklüğünde bir deprem oldu.