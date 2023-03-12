Alkış topladı: Vanspor taraftarları deprem bölgesinden gelen İskenderunspor’u çiçeklerle karşıladı

Amedspor’a Bursa’da saldırının tartışmaları sürerken, Vanspor’un deprem bölgesinden gelen İskenderunspor’u çiçeklerle karşılaması beğeni topladı.
TFF 2’nci Lig Kırmızı Grup’ta mücadele eden Vanspor, konuk ettiği İskenderunspor’u 2-0 mağlup etti.
İskenderunsporlu oyuncular, Vanspor taraftarlarının duygulu tezahüratlarıyla karşılandı.
Oyuncuları maç başlamadan tribün önüne davet eden taraftarlar, çiçekler atarak, Kahramanmaraş merkezli depremlerden ağır etkilenen oyunculara moral verdi.
Bu anlar, Bursaspor’un oyuncuları ve taraftarlarının depremden etkilenen Amedspor oyuncularına saldırısını gündeme getirdi.
Ne olmuştu?
TFF 2’nci Lig’deki Bursaspor-Amedspor maçında konuk takım Amedspor’un futbolcuları ve teknik ekibi saldırıya uğramış, Bursaspor tribünlerinde 1990’lı yıllardaki faili meçhul cinayetlerin sembolü ‘Beyaz Toros’ ve ‘Yeşil’ posterleri açılmıştı.
Saldırıya ilişkin açılan soruşturmada üçü özel güvenlik görevlisi olmak üzere dokuz kişi gözaltına alınmış ve sorumlu kamu görevlisi üç güvenlik yöneticisi görevden uzaklaştırılmıştı. Gözaltına alınanların tümü serbest bırakılmıştı.
Bursaspor’a bu nedenle dokuz maç seyircisiz oynama cezası