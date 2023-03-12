Alkış topladı: Vanspor taraftarları deprem bölgesinden gelen İskenderunspor’u çiçeklerle karşıladı

Amedspor’a Bursa’da saldırının tartışmaları sürerken, Vanspor’un deprem bölgesinden gelen İskenderunspor’u çiçeklerle karşılaması beğeni topladı.

Fotoğraf: Twitter

TFF 2’nci Lig Kırmızı Grup’ta mücadele eden Vanspor, konuk ettiği İskenderunspor’u 2-0 mağlup etti.

İskenderunsporlu oyuncular, Vanspor taraftarlarının duygulu tezahüratlarıyla karşılandı.

Oyuncuları maç başlamadan tribün önüne davet eden taraftarlar, çiçekler atarak, Kahramanmaraş merkezli depremlerden ağır etkilenen oyunculara moral verdi.

Bu anlar, Bursaspor’un oyuncuları ve taraftarlarının depremden etkilenen Amedspor oyuncularına saldırısını gündeme getirdi.

Su,Bıçak,Ses Bombası Çakmak ve Taş Atmıyoruz…



Biz Medeniyetler Şehri Van



Çiçek verip Sahaya Gül Atıyoruz ⚫️🔴 pic.twitter.com/FdYXKyxpgM — VANSPOR ORG🏆 (@vansportif) March 11, 2023

Van Spor taraftarları İskenderun spor takımının oyuncularına tribünden çiçekler atıyor.

Linç etmiyor, saldırmıyor, faşizm tükürmüyor.

Ders alın diyeceğim ama çok zor.pic.twitter.com/Q9pRdkTWEB — sırrısakık (@sakiksirri) March 12, 2023

Deprem yaşamış İskenderunspor’u çiçekle karşılayan Vanspor taraftarı..



Bizim böyle güzelliklere ihtiyacımız var..

İnsan olmak başka bir şey…



Teşekkürler Vanspor taraftarı ❤️👏 pic.twitter.com/5oMfX2fSsF — Filiz (@turnamisra18) March 12, 2023

“Sahalarda görmek istediğimiz hareketler”…



Vanspor taraftarı İskenderunspor’a “hoşgeldiniz” dedi, çiçek attı pic.twitter.com/zNDCFJioGo — Burak Tatari (@buraktatari) March 12, 2023

Bu da başka bir görüntü. Deprem bölgesinden gelen İskenderunspor, Vanspor ile yapacağı maç öncesi, Vanspor taraftarı tarafından "hoş geldiniz" denilerek güllerle karşılandı. pic.twitter.com/kZwvj40FXm — Mehmet Kızmaz (@MehmedKizmaz) March 11, 2023

Depremi yaşamış şehri İskenderunspor’u çiçekle karşılayan Vanspor taraftarı pic.twitter.com/xfimYC38Zo — no context kurd (@nocontextkurd) March 11, 2023

Ne olmuştu?

TFF 2’nci Lig’deki Bursaspor-Amedspor maçında konuk takım Amedspor’un futbolcuları ve teknik ekibi saldırıya uğramış, Bursaspor tribünlerinde 1990’lı yıllardaki faili meçhul cinayetlerin sembolü ‘Beyaz Toros’ ve ‘Yeşil’ posterleri açılmıştı.

Saldırıya ilişkin açılan soruşturmada üçü özel güvenlik görevlisi olmak üzere dokuz kişi gözaltına alınmış ve sorumlu kamu görevlisi üç güvenlik yöneticisi görevden uzaklaştırılmıştı. Gözaltına alınanların tümü serbest bırakılmıştı.

Bursaspor’a bu nedenle dokuz maç seyircisiz oynama cezası