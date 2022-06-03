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Yaramazlara biraz batar!

Akşener, Türkiye-Çin maçını Doğu Türkistan bayrağı altında izledi


İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara Kapalı Spor Salonu’nda oynanan Türkiye-Çin voleybol maçını tribünden Doğu Türkistan bayrağı altında izledi.

Fotoğraf: Twitter

A Milli Voleybol Takımı, Voleybol Milletler Ligi’nin birinci haftasındaki ikinci maçta Çin’e 3-1 mağlup oldu.


Akşener’in maçı takip ettiği locada, Doğu Türkistan bayrağı açıldı. ANKA’nın aktardığına göre İYİ Parti genel merkezi bayrağa polisin müdahale etmek istediğini ancak parti yöneticilerinin engel olduğunu bildirdi.

Doğu Türkistan’da neler oluyor?

Uygurların zorla ‘yeniden eğitim kampları‘nda tutulması, kadınların zorla kısırlaştırılması, çocukların ailelerinden ayrılması, fabrikalarda zorla çalıştırma, sistematik tecavüz ve işkence Çin’e yöneltilen suçlamalardan yalnızca birkaçı.

Hem mevcut hem de eski ABD dışişleri bakanları, Britanya, Kanada ve Hollanda parlamentoları dahil birçok ülke Çin’in Uygurlara yönelik muamelesini soykırım olarak nitelendirdi.

Birleşmiş Milletler’e göre, Çin, ‘mesleki eğitim verdiğini ve aşırılığı ortadan kaldırmayı amaçladığını’ iddia ettiği kamplarda en az 1 milyon Uygur Türkü’nü tutuyor.

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