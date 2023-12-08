Motokurye soruşturması: Somali cumhurbaşkanının oğlu Türkiye’den kaçmış

İstanbul Fatih’te, motokurye Yunus Emre Göçer’e çarparak ölümüne neden olan ve hakkında yakalama kararı çıkarılan Somali Cumhurbaşkanı’nın oğlu Muhammed Hasan Şeyh Mahmud, 2 Aralık’ta yurt dışına çıkmış.

AB Komisyonu Yunan adalarına bir haftalık vizeyi onayladı

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu’nun ‘Türk turistlere Yunan adalarında bir hafta vize’ uygulamasını onayladığı bildirildi.

OECD raporu: Türkiye gıda enflasyonunda açık farkla ‘birinci’

Ekonomik Kalkınma ve İş Birliği Örgütü’nün (OECD), gıda enflasyonu raporuna göre Türkiye yüzde 72’yle ilk sırada yer alıyor.

AYM, ‘örgüt üyesi olmamakla birlikte örgüt adına suç işleme’yle ilgili hükmü iptal etti

Anayasa Mahkemesi (AYM), Türk Ceza Kanunu’ndaki (TCK) ‘örgüt üyesi olmamakla birlikte örgüt adına suç işleme’ suçunu düzenleyen hükmü iptal etti.

Akşener’den ittifak açıklaması: Yeteri kadar fedakarlık yaptık

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, CHP’nin yerel seçimler için ‘iş birliği’ teklifinin reddedilmesine ilişkin “Yeteri kadar fedakarlık yaptık. Şimdi kendi başımıza hür ve müstakil olarak seçime gitmek istiyoruz” dedi.

İsrail saldırılarında ölen Filistinli sayısı 17 bin 487’ye yükseldi

Gazze yönetimi, İsrail saldırılarında hayatını kaybeden Filistinli sayısının 17 bin 487’ye yükseldiğini açıkladı.

Gayrimenkul şirketinden halka arz başvurusu

Rönesans Gayrimenkul Yatırım halka arz edilmek için Sermaye Piyasası Kurulu’na (SPK) başvurdu.

Rekabet Kurumu’ndan iki gıda şirketine para cezası

Rekabet Kurumu, İçim Süt markasıyla bilinen Seher Gıda Pazarlama Sanayi ve Ticaret AŞ ile Meysu Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ hakkındaki soruşturmaları, taraflarca sunulan uzlaşma metinlerinin kabul edilmesi dolayısıyla sonlandırdı.

Motorine bir indirim daha

Motorine gece yarısından geçerli olmak üzere 88 kuruş indirim geldi.

Halil Falyalı cinayeti: Zanlı Hollanda’da yakalandı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) kumarhane patronu Halil Falyalı ve şoförünün öldürüldüğü cinayetin zanlısı Hollanda’da yakalanarak tutuklandı. Zanlının Türkiye’ye iade edilmesi bekleniyor.

Borsada dün en çok kazandıran hisseler

Seçimden sonra yükselen Borsa İstanbul, görünümünü koruyor.

Elon Musk’ın ‘yapay zeka robotu’ X’te

Elon Musk’ın yapay zeka şirketi ‘xAI’nin ürünü ‘Grok’ X’te ‘Premium+’ abonelerinin erişimine açıldı.