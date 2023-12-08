Singapur, 2022 PISA testlerinde 15 yaşındaki öğrenciler arasında en başarılı sonuçları elde etti. Peki bu başarıyı getiren özgün öğretim sistemi nasıl işliyor?

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81 ülke ve bölgede 15 yaşındaki gençlerin okuma, matematik ve fen (bilim) seviyelerinin değerlendirildiği 2022 PISA araştırmasında Türkiye matematikte 39, fende 34, okumada 36’ncı sırada yer almıştı. Singapur’sa bu alanlarda en başarılı ülke.

Singapur tarihsel olarak özellikle matematikte hep büyük başarı kaydeden bir yer. Bunun nedeni esas olarak konunun farklı bir şekilde öğretilmesine bağlanıyor.

BBC Türkçe’nin haberine göre Singapurlu yetkililer, matematik eğitiminin insanları mantıklı ve analitik düşünme konusunda donatmada önemli bir rol oynadığına inanıyor.

Bu nedenle Singapurlu çocuklar küçük yaşlardan itibaren akıl yürütme, iletişim ve modelleme gibi kritik matematiksel süreçleri nasıl geliştireceklerini öğreniyor.

Ülkenin matematik öğretimine yönelik bu özgün yaklaşımı Singapur matematiği olarak biliniyor. Bu sistem 1980’lerde Singapur Eğitim Bakanlığı tarafından devlet okulları için geliştirilmiş.

Son yıllarda dünya çapında da benimsenen bu yöntem, odak noktasını ezberden uzaklaştırıp konuyu daha derinlemesine anlamaya dayanıyor.

İki temel fikir

Singapur matematiği altında yatan iki temel fikir var: İngilizce CPA kısaltmasıyla ifade edilen somut, resimsel, soyut yaklaşım ve ustalaşma olgusu, yani konuyu sindirerek hakim olma.

CPA, Singapur matematiğine özgü değil; 1960’larda Amerikalı psikolog Jerome Bruner tarafından geliştirilen bir yaklaşım.

Çocukların ve hatta yetişkinlerin matematiği soyut olduğu için zor bulabileceği fikrine dayanıyor. Bu nedenle CPA soyut kavramları somut bir şekilde sunuyor ve sonra daha karmaşık konulara geçiyor.

Oxford Üniversitesi’nde eğitim profesörü olan Dr. Ariel Lindorff, konuya dair şunlara dikkat çekiyor:

“Singapur matematiğinde çocuklar her zaman somut bir şeyler yaparlar. Toplama işlemi için küpleri olabilir ve onları bir araya getirebilirler. Resimsel bir şeyler yapabilirler. Sadece sayılardan oluşmayan, toplaması daha kolay olan ve kendileriyle daha kolay ilişkilendirebilecekleri çiçek, insan, kurbağa gibi resimleri bir araya getirerek bu işlemi yaparlar.”

‘Ustalık’ kavramı

Singapur matematiğinin bir diğer ayağı da ‘ustalık’ kavramına dayanır. Sınıftaki her öğrenci birlikte ilerler, kimse geride kalmaz.

Örneğin, çocuklar toplama işlemi gibi belli bir konuyu öğrendiklerinde, bazıları bunu diğerlerinden daha hızlı kavrayabilir.

Ancak bu öğrencilere tamamen farklı bir konuya geçmek yerine, kavrayışlarını derinleştirecek şekilde aynı konuyla ilgili ek etkinlikler verilir.