Gazze yönetimi, İsrail saldırılarında hayatını kaybeden Filistinli sayısının 17 bin 487’ye yükseldiğini açıkladı.
Hamas’ın silahlı kanadı İzeddin Kassam Tugayları’nın 7 Ekim’de Gazze Şeridi’nden İsrail’e başlattığı ‘Aksa Tufanı’ saldırısının ardından İsrail resmi savaş ilan etmişti.
Geçen hafta yedi günlük ateşkes sona erince, İsrail ordusu kenti yeniden yoğun bir şekilde bombalanmaya başlamıştı.
AA’nın haberine göre Gazze’deki Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 310 kişinin öldürüldüğünü duyurdu. Böylece hayatını kaybedenlerin sayısının 17 bin 487’ye çıktığı kaydedildi.