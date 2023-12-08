İsrail ordusu, Lübnan’ın başkenti Beyrut’a bir hava saldırısı daha düzenledi. İlk belirlemelere göre altı kişi öldü, 15 kişi yaralandı. İsrail saldırıda Hizbullah komutanı İbrahim Muhammed Kubeysi’nin de öldüğünü duyurdu.