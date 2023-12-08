İstanbul Savcılığı’ndan motokurye Yunus Emre Göçer’e çarparak ölümüne neden olan ve ülkeden kaçan Somali Cumhurbaşkanı’nın oğlu Muhammed Hasan Şeyh Mahmud’a ilişkin açıklama geldi.

Yunus Emre Göçer ve Somali cumhurbaşkanının oğlu.

Kaza, Avrasya Tüneli’nin Aksaray çıkışında 30 Kasım’da meydana gelmişti. Göçer’in hayatını kaybettiği kazada, Muhammed Hasan Şeyh Mahmud’un ülkeden kaçtığı ortaya çıkmıştı.

AA, Şeyh Mahmud hakkında serbest bırakılan yurt dışına çıkış yasağı konulduğunu bildirmişti.

Buna rağmen Şeyh Mahmud’un nasıl kaçabildiği tartışılırken savcılıktan açıklama geldi.

Açıklamada Şeyh Mahmud’un kaza günü ‘taksirle yaralama’ gözaltına alınıp serbest bırakıldığı, Göçer 6 Aralık’ta hayatını kaybedince yeniden gözaltı kararı verildiği kaydedildi.

Şüphelinin 2 Aralık’ta kaçtığı için gözaltı talimatının yerine getirilemediğinin belirtildiği açıklamada, bugün yakalama kararının çıkarıldığı ifade edildi. Ayrıca şüphelinin yakalanması için ‘uluslararası prosedür dahil tüm sürecin titizlikle işletilmekte’ olduğu vurgulandı.