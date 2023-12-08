Ziraat Türkiye Kupası’nda 5’inci eleme turu kura çekimi yapıldı.
Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) Riva’da bulunan Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde 5’inci tur elemelerinin kura çekimi düzenlendi.
Kura çekimine 4’üncü eleme turu müsabakalarında rakiplerine üstünlük kuran 28 takımla Trendyol Süper Lig’de geçen sezon Avrupa kupalarına katılma hakkı elde eden Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor olmak üzere toplam 32 ekip katıldı.
TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, kura çekiminde yaptığı açıklamada “Süper Lig ve Türkiye Kupası’nın formatıyla ilgili yeni bir çalışma yapıyoruz. Kupanın formatını da değiştireceğiz. Bitmek üzere. En yakın zamanda kupanın yeni formatını kamuoyuyla paylaşacağız” dedi.
Beşinci eleme turu müsabakaları, 9, 10 ve 11 Ocak 2024’te tek maç eleme usulüne göre oynanacak.
Ziraat Türkiye Kupası’nda 5. eleme turu eşleşmeleri şöyle:
- Beşiktaş-Eyüpspor
- VavaCars Fatih Karagümrük-Tuna Tarım Kırklarelispor
- RAMS Başakşehir-Boluspor
- Corendon Alanyaspor-Yılport Samsunspor
- EMS Yapı Sivasspor-Ankara Keçiörengücü
- Fenerbahçe-Adanaspor
- Galatasaray-Ümraniyespor
- Gaziantep FK-Bodrumspor
- MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor
- Atakaş Hatayspor-Sakaryaspor
- Bitexen Antalyaspor-Siltaş Yapı Pendikspor
- Kasımpaşa-Teksüt Bandırmaspor
- Mondihome Kayserispor-Gençlerbirliği
- TÜMOSAN Konyaspor-Göztepe
- Yukatel Adana Demirspor-Anagold 24Erzincanspor
- Trabzonspor-Manisa FK