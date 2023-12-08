Avrupa Birliği (AB) Komisyonu’nun ‘Türk turistlere Yunan adalarında bir hafta vize’ uygulamasını onayladığı bildirildi.

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Halihazırda Yunan adalarına günübirlik gitmek için bile Schengen vizesi gerekiyor. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’la Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis’in Atina’daki görüşmesinden sonra adalara bir haftalık vize uygulaması duyurulmuştu.

AA’nın haberine göre Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, Yunanistan yetkililerinin söz konusu vize uygulanmasına ilişkin çalışmanın AB Komisyonunca onaylandığını ve konuya ilişkin bir yönetmeliğin Yunan makamları tarafından hazırlanmakta olduğunun kendilerine aktarıldığını belirtti.

Uygulamanın resmen bildirilmesini beklediklerini anlatan Keçeli, şu ifadeleri kullanmıştı:

“Bu konuda bir süredir çalışılıyordu. Uygulamaya dahil olacak adalarda, gümrük ve pasaport kontrolü gibi gerekli altyapının geliştirilerek vatandaşlarımızın adalara giriş ve çıkışlarda zorluklarla karşı karşıya kalmamaları amacıyla Yunan makamlarıyla görüşmelerimiz devam ediyor.”