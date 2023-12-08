Elon Musk’ın yapay zeka şirketi ‘xAI’nin ürünü ‘Grok’ X’te ‘Premium+’ abonelerinin erişimine açıldı.

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Elon Musk, Temmuz 2023’te ‘xAl’ adında bir yapay zeka şirketi kurmuştu. Musk, şirketin ‘Grok’ ismindeki ilk yapay zeka robotunu ve ürününü 4 Kasım’da piyasaya sürmüştü.

Hemen ardından yaptığı açıklamada Musk, Grok’un X’e entegre edileceğini duyurmuştu.

Daha önce bazı kullanıcılara açık olan Grok, şimdiyse ‘Premium+’ abonelerine açıldı.

Grok is rolling out to 𝕏 Premium+ subscribers with the latest app release.



Have fun! — Elon Musk (@elonmusk) December 7, 2023

Musk’ın paylaşımın altında bazı kullanıcılarsa Grok’a ulaşamadığını kaydetti.

Musk, Grok’un ‘X aracılığıyla bilgilere gerçek zamanlı erişimi olduğunu’ ve ‘bunun da diğer yapay zeka botlarına göre büyük bir avantaj olduğunu’ belirtmişti.