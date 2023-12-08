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Yaramazlara biraz batar!

Elon Musk’ın ‘yapay zeka robotu’ X’te

Elon Musk’ın yapay zeka şirketi ‘xAI’nin ürünü ‘Grok’ X’te ‘Premium+’ abonelerinin erişimine açıldı.

Görsel: AA

Elon Musk, Temmuz 2023’te ‘xAl’ adında bir yapay zeka şirketi kurmuştu. Musk, şirketin ‘Grok’ ismindeki ilk yapay zeka robotunu ve ürününü 4 Kasım’da piyasaya sürmüştü.


Hemen ardından yaptığı açıklamada Musk, Grok’un X’e entegre edileceğini duyurmuştu.

Daha önce bazı kullanıcılara açık olan Grok, şimdiyse ‘Premium+’ abonelerine açıldı.

Musk’ın paylaşımın altında bazı kullanıcılarsa Grok’a ulaşamadığını kaydetti.

Musk, Grok’un ‘X aracılığıyla bilgilere gerçek zamanlı erişimi olduğunu’ ve ‘bunun da diğer yapay zeka botlarına göre büyük bir avantaj olduğunu’ belirtmişti.

Elon Musk, yapay zeka şirketini Twitter’a entegre edecek

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