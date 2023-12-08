İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, CHP’nin yerel seçimler için ‘iş birliği’ teklifinin reddedilmesine ilişkin “Yeteri kadar fedakarlık yaptık. Şimdi kendi başımıza hür ve müstakil olarak seçime gitmek istiyoruz” dedi.

Meral Akşener. (ANKA)

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 81 ilde kendi adaylarıyla seçime gireceklerini açıklayan Akşener’le bir araya gelmiş ve ‘iş birliği’ teklifinde bulunmuştu. İYİ Parti, bu teklifi reddetmişti.

Akşener, Trabzon’daki ‘Teşkilat Buluşması’ programında bu konuya değindi. ANKA’nın haberine göre Akşener’in konuya dair açıklaması şöyle:

“Biz bir karar aldık, dokuz saat konuştuk. İş birliğine 14 kişi ‘Evet’ dedi, 35 kişi ‘Hayır’ dedi. Anlayamadığım, anlamlandıramadığım hem cumhur ittifakını destekleyenler hem masada bulunup millet ittifakını daha doğrusu CHP’yi desteklediğini iddia edenler 24 saat küfür ediyorlar. Bu kararı verecek olan milletimiz. Siz de küfretmek yerine, iftira atmak yerine proje üretin, milletimizin derdine yönelik çalışma yapın.

Biz ülkemiz adına yeteri kadar fedakarlık yaptık. Yeteri kadar gayret sarf ettik. Yeteri kadar elimizden ne geliyorsa fazlasıyla ortaya koyduk. Şimdi kendi başımıza hür ve müstakil olarak seçime gitmek istiyoruz. Bunun kararını milletimiz verecek. Ne için milletin kararına bu kadar müdahale etmeye kalkışıyorsunuz?”