Ekonomik Kalkınma ve İş Birliği Örgütü’nün (OECD), gıda enflasyonu raporuna göre Türkiye yüzde 72’yle ilk sırada yer alıyor.

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OECD, yayınladığı raporda ülkelerin bir yıl içinde değişen enflasyon oranlarına yer verdi. ANKA’nın rapordan aktardığına göre OECD üyesi 28 ülkede 2023 eylül ve ekim aylarında enflasyonda düşüş kaydedildi.

Buna göre gıda enflasyonu hızla yavaşlamayı sürdürerek eylülde yüzde 8,1’den ekimde ayında 7,4’e geriledi.

Gıda enflasyonu 32 OECD ülkesinde düşüş gösterse de Türkiye, İzlanda, Kolombiya ve Britanya’da yüzde 10’un üzerinde seyrediyor.

Türkiye’de geçen sene yüzde 61,4 olan gıda enflasyonu bu sene yüzde 72 oldu. Türkiye bu oranla listenin ilk sırasında yer aldı.