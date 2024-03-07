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Yaramazlara biraz batar!

Akşam Postası / 7 Mart 2024

Döneceğiz demişti: Eylem Tok oğluyla Mısır’dan ABD’ye kaçtı

Eylem Tok, bir kişinin ölümüne neden olan oğlu ile birlikte Mısır’dan ABD’ye kaçtı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, ABD’den ikisinin de iadelerini istediklerini söyledi.

40 genç kız ‘Bir Hayalin İzinde’

ABD yardımlar için Gazze’de liman kuruyor

Beyaz Saray, ABD Başkanı Joe Biden’ın, Gazze sahilinde acil yardımların deniz yoluyla ulaştırılması için orduya liman kurma talimatı vereceğini açıkladı.


Marquez ‘Yok edin’ demişti: O roman çıktı

Eylem Tok ve oğlu firarda: ‘Yaralıların telefonu kayıp’

Oğuz Murat Acı’nın babası Özer Acı, Eylem Tok’un oğlunun yaptığı kazadan kurtulan bazı yaralıların telefonlarının kayıp olduğunu öne sürdü.

Eylem Tok: Bir ölü olduğunu bilmiyordum, bilsem çıkar mıyım?

Ekrem İmamoğlu mal varlığını açıkladı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu mal varlığını açıkladı.

Garson siparişi içinden yiyerek getiriyor, öyle samimi bir ortam

KKM hesaplarından sınırlı çıkış

Kur Korumalı Mevduat (KKM) hesaplarındaki toplam tutar 2 trilyon 311 milyar liraya geriledi.

En değerli 500 banka: Yedisi Türkiye’den

Türkiye’den yedi banka en değerli 500 banka arasında yer aldı.

HSBC yıl sonu dolar/TL tahmini yükseltti

HSBC 2024 yılı için dolar/TL tahminini 33’ten 36’ya yükseltti.

8 Mart 8 Kadın | Lesli Karavil: ‘Erkekler beğenmez, komiklik yapma’ lafıyla büyüdüm

10 Avrupa ülkesi fosilsiz elektrikte uzlaştı

10 Avrupa Birliği (AB) ülkesi, 2035’e kadar elektrik sisteminden fosil yakıtları uzaklaştırmayı taahhüt etti.

8 Mart 8 Kadın | İlayda Yağmur Yılmaz: Her şey kafada bitiyor

Yabancılar son üç haftada 200 milyon dolarlık hisse sattı

Yurt dışında yerleşik kişiler 1 Mart haftasında 75,4 milyon dolar net hisse satışı yaptı.

Hayırlara çıksın: Yapay zeka rüyalarımıza da ‘girdi’

Fed faizleri indirmek için acele etmeyecek

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell faiz indirmek için acele etmeyeceklerini dile getirdi.

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