Marquez 'Yok edin' demişti: O roman çıktı

Nobel ödüllü yazar Gabrial Garcia Marquez’in yok edilmesini istediği romanı yayınlandı.

Görsel: Can Yayınları

Marquez 10 yıl önce öldüğünde geriye demans hastalığıyla mücadele ettiği dönemde yazdığı bir roman bırakmıştı. Yazar son günlerinde oğullarına romanın yok edilmesi gerektiğini söylemişti.

Ancak oğulları babalarının bu vasiyetine kulak asmadı.

‘Ağustosta Görüşürüz’ adlı kitap bu hafta İspanyolca olarak yayınlandı. 12 Mart’ta dünya genelinde satışa sunulacak.

Roman, annesinin mezarını ziyaret etmek için her yıl ağustosta tek başına bir adaya giden ve 20 yılı aşkın süredir mutlu bir evliliği olmasına rağmen her seyahatinde yeni bir sevgili edinen Ana Magdalena Bachorta adlı yaşlı bir kadının hikayesini anlatıyor.

BBC’ye konuşan Marquez’in oğlu Gonzalo, babasının ölümünden önce eserleri hakkında sağlıklı karar verebilecek durumda olmadığını, sadece kusurları görüp ilginç şeyleri göz ardı ettiğini söyledi.

Yakın zamanda metni tekrar okuduğunu söyleyen Gonzalo, ‘Gabo’nun düşündüğü kadar kötü olmadığını’, yeni bir tarafını göstermesi ve benzersiz olması nedeniyle çalışmalarına değerli bir katkı olduğunu vurguladı.

Can Yayınları da kitabın Türkçesini satışa hazırladı.