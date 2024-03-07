40 genç kız 'Bir Hayalin İzinde'

MESUDE ERŞAN

‘Bir Hayalin İzinde’ projesi, yeteneğini ve sanatsal bakış açısını geliştirmek isteyen İstanbullu 40 genç kıza ışık oluyor. Projeyi, sanat eğitiminde toplumsal cinsiyet eşitliğini desteklemek amacıyla İstanbul Modern ve Bosch Ev Aletleri (BSH) birlikte gerçekleştiriyor. Kızlardan beşi devlet korumasındaki çocuklardan seçildi.

Fotoğraflar: İstanbul Modern

Eylülde başlayan ve hazirana kadar sürecek özel bir gelişim programından oluşan proje, kız öğrencileri yaratıcı ve cesur rol modeli olabilecek akademisyenler, sanat tarihçileri ve sanatçılarla buluşturuyor. Proje ayrıca, İstanbul Modern Koleksiyonu’nda yapıtları yer alan kadın sanatçılardan esinleniyor. Projeyle öğrencilerin bir yandan kadın sanatçıların deneyim ve üretimlerinden ilhamla kendi yaratıcılığını keşfetmesi, diğer yandan cesaretlendirilmesi hedefleniyor.

Okullar, yerel yönetimler ve sivil toplum kuruluşları işbirliğinde, sanat alanında eğitim almak isteyen dokuzuncu sınıf ve üzeri kız öğrencilerin bir öğretmen referansıyla başvuruda bulunabildiği program, akademisyen, sanatçı, küratör, sanat tarihçisi ve müze uzmanlarıyla yürütülüyor.

Genç kızların yaratıcı ve cesur rol modeli olabilecek kadın sanatçılarla tanışacağı proje, seminer, ders ve atölye programlarından oluşuyor. Ayrıca sanatsal ifade becerilerini güçlendirmeye, yaratıcı ve yenilikçi bakış açıları geliştirmeye olanak veriyor. Ücretsiz programda, çağdaş sanat tarihi dersleri, yapıt inceleme çalışmaları, sanatçılarla seminerler, atölyeler ve branş dersleri yer alıyor.

Sanat eğitiminde fırsat eşitliği

Alper Şengül ve Oya Eczacıbaşı.

Projenin detayları 8 Mart Dünya Kadınlar Günü öncesi bugün İstanbul Modern’de düzenlenen toplantıda paylaşıldı. İstanbul Modern Yönetim Kurulu Başkanı Oya Eczacıbaşı, dünya müzelerinde kadın sanatçıların temsil oranı dörtte bir civarındayken, müzelerinde üçte bir oranında olduğunu söyledi. Bu oranı artırırken, hazırladıkları projeler aracılığıyla yaratıcı, özgür, özgüvenli ve sanata duyarlı bir neslin yetişmesine de katkı sağlamayı hedeflediklerini belirten Eczacıbaşı şöyle konuştu:

“İstanbul Modern, 2004’deki açılışından bugüne, izleyicilerine eğitim programları aracılığıyla nitelikli müze deneyimi ve yaratıcı öğrenme fırsatları sunuyor. Müzenin toplum yararına sunduğu bu katkı, ücretsiz programlar, sanatçılarla işbirliğinde tasarlanan atölyeler ve seminerler gibi farklı başlıklarla yürütülen zengin bir çeşitliliğe sahip. Özel eğitim grupları için öğrenme olanakları sunmak, sanat eğitiminde fırsat eşitliği sağlamak ve cinsiyet eşitliğini destekleyen nitelikli eğitim olanakları yaratmak önceliklerimiz arasında. Yaratıcı bir gelecek için çocuk ve gençlerin sanatsal yeteneklerini destekleyen ve becerilerini güçlendiren projelere önem veriyoruz. Kız öğrencilerimiz için hayata geçirdiğimiz ‘Bir Hayalin İzinde‘ projesi de bunlardan biri. Yaratıcı, özgür ve özgüvenli kadınların yetişmesine katkı sunmayı ümit ediyoruz.”

İstanbul Modern Eğitim ve Sosyal Projeler Direktörü Neslihan Varol, projenin sanat eğitimine bütünsel bir açıdan baktığını belirtti. “Öğrencilerimizin sanatsal yetkinliklerini geliştirmeyi, rol modelleriyle tanıştırmayı ve sanatçılarla çalışabilecekleri paylaşım alanları oluşturmayı amaçlıyor.”

Bosch ilk kez ‘evin dışı’na çıktı

BSH Türkiye İcra Kurulu Başkanı Alper Şengül, bu projeyle ilk defa ‘evin dışı’na çıktıklarını belirterek, genç kızların sanat eğitimi alarak hem kişisel hem de toplumsal anlamda büyümelerine, özgüvenli, etkili roller üstlenmelerine katkıda bulunmayı hedeflediklerini söyledi. Sengül, “Proje sanatın gücünü kullanarak toplumsal cinsiyet eşitliği için önemli adımlar atmayı hedefliyor” dedi.

Çağdaş sanatı da yorumlayacaklar

Doç. Dr. Ebru Nalan Sülün ve Doç. Dr. Seda Yavuz ile yürütülen program, çağdaş sanatı anlamak için gençleri sanat tarihine ilişkin temel bilgilerle tanıştırmayı amaçlıyor. Çağdaş sanat alanında uzmanlaşan kadın sanatçıların üretimlerinden örneklerin ele alındığı programda, kız öğrenciler, çağdaş sanatı yorumlama yöntemleriyle tanışıyor.

Müze uzmanlarıyla yürütülen sergi turları, öğrencilere müze koleksiyonunu tanıtırken bir sanat yapıtını nasıl analiz edilebileceklerine dair yöntemler sunuyor. İstanbul Modern Koleksiyonu’nda yer alan yapıtlardan yola çıkan atölye çalışmaları ise katılımcıları sanatçıların üretim süreçlerinin izini sürmeye çağırıyor. Bu atölyelerde gençler, sanatçıların imgeleriyle, teknikleriyle ya da üretim yöntemleriyle çalışarak kendi üretimlerini ortaya koyarken sanat yapıtlarını yeniden yorumluyor. Kız öğrencileri kadın sanatçılarla tanıştıran seminer ve atölye programları, sanatçıların profesyonel gelişim hikâyeleri ve üretim yöntemleriyle gençlere ilham veriyor, öğrencilerin hayal güçlerini geliştirmelerine aracı oluyor.

Ayrıca alanlarında uzman sanatçılar tarafından yürütülen branş dersleri, yetkinliklerin gelişimini desteklemeyi amaçlıyor. Resim, heykel, performans sanatları, müzik ve video sanatı olmak üzere beş ayrı branş dersi uygulanıyor. Resim dersleri sanatçı Burcu Perçin, heykel dersleri sanatçı Sibel Horada, performans sanatı dersleri sanatçı Prof. Dr. Tuğçe Tuna, müzik, eğitimci ve caz müzisyeni Asena Akan ve video sanatı branşı sanatçı Gül Ilgaz yönetiminde veriliyor.