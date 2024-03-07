En değerli 500 banka: Yedisi Türkiye'den

Türkiye’den yedi banka en değerli 500 banka arasında yer aldı.

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Araştırma şirketi Brand Finance, dünyanın en değerli 500 bankacılık markasını açıkladı.

Ekonomim’in aktardığına göre en değerli 10 banka şöyle:

ICBC (Çin)

China Construction Bank (Çin)

Agricultural Bank of China (Çin)

Bank of China (Çin)

Bank of America (ABD)

Wells Fargo (ABD)

Chase (ABD)

Citi (ABD)

JPMorgan (ABD)

China Merchants (Çin)

En değerli 500 bankanın içerisinde Türkiye’den yedi banka bulunuyor. Bu bankalar şunlar: