Diken

Yaramazlara biraz batar!

En değerli 500 banka: Yedisi Türkiye'den

Türkiye’den yedi banka en değerli 500 banka arasında yer aldı.

Görsel: AA

Araştırma şirketi Brand Finance, dünyanın en değerli 500 bankacılık markasını açıkladı.


Ekonomim’in aktardığına göre en değerli 10 banka şöyle:

  • ICBC (Çin)
  • China Construction Bank (Çin)
  • Agricultural Bank of China (Çin)
  • Bank of China (Çin)
  • Bank of America (ABD)
  • Wells Fargo (ABD)
  • Chase (ABD)
  • Citi (ABD)
  • JPMorgan (ABD)
  • China Merchants (Çin)

En değerli 500 bankanın içerisinde Türkiye’den yedi banka bulunuyor. Bu bankalar şunlar:

  • Türkiye İş Bankası (223’üncü sırada)
  • Garanti BBVA (231’inci sırada)
  • Ziraat Bankası (261’inci sırada)
  • Yapı Kredi (280’inci sırada)
  • Akbank (299’uncu sırada)
  • Vakıfbank (412’nci sırada)
  • Halkbank (420’nci sırada)

SON HABERLER

Volkan Konak'a veda

Sanatçı Volkan Konak için Levent’teki Barbaros Hayreddin Paşa Camii’nde cenaze töreni düzenlendi.

33 yıllık eşi Selma Konak tabutun başında gözyaşlarıyla “Bana bunu nasıl yaptın Volkan?” diye haykırdı.

Uğur Gürses: Nebati ile Şimşek yönetimi arasında fark kalmadı

Ekonomist Uğur Gürses, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınıp tutuklanması sürecinin ekonomiye etkisini yazdı: “Tüm bu ‘ekonomide rasyonele dönüş’ hikayesinin özünde yapılan, amaçlanan hedef yeni irrasyonel siyasi hamleler için finansal yığınak oluşturmakmış.”