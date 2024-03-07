İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu mal varlığını açıkladı.
Mevcut İBB Başkanı ve CHP’nin İBB Başkanı Adayı Ekrem İmamoğlu mal varlığı bildiriminde bulundu.
ANKA’nın aktardığına göre İmamoğlu’nun bildirimi şöyle:
Yaramazlara biraz batar!
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu mal varlığını açıkladı.
Mevcut İBB Başkanı ve CHP’nin İBB Başkanı Adayı Ekrem İmamoğlu mal varlığı bildiriminde bulundu.
ANKA’nın aktardığına göre İmamoğlu’nun bildirimi şöyle:
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