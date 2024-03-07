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Yaramazlara biraz batar!

Ekrem İmamoğlu mal varlığını açıkladı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu mal varlığını açıkladı.

Ekrem İmamoğlu. Fotoğraf: AA

Mevcut İBB Başkanı ve CHP’nin İBB Başkanı Adayı Ekrem İmamoğlu mal varlığı bildiriminde bulundu.


ANKA’nın aktardığına göre İmamoğlu’nun bildirimi şöyle:

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