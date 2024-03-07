10 Avrupa ülkesi fosilsiz elektrikte uzlaştı

10 Avrupa Birliği (AB) ülkesi, 2035’e kadar elektrik sisteminden fosil yakıtları uzaklaştırmayı taahhüt etti.

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Fosil Yakıtların Ötesi’nin (Beyond Fossil Fuels) yayımladığı yeni analize göre 10 AB ülkesi, 2035’ten önce de taahhüdü yerine getirebilir.

Bu ülkeler, AB’nin elektrik üretim kapasitesinin yüzde 60’tan fazlasını karşılıyor.

Avusturya, Danimarka, Litvanya ve Lüksemburg elektrik sektörlerini dönüştürmek için kabul edilebilir taahhütler verdi.

Belçika, Fransa, Almanya, Yunanistan, İtalya ve Hollanda da taahhütlerde bulundu.

Ancak bu taahhütler ya fosil yakıtları elektrik sektöründen çıkarma konusunda yeterince açık olmadıkları ya da yanlış elektrik üretim teknolojilerine güvendikleri ya da her ikisi birden olduğu için yetersiz.

Son olarak, Portekiz, Romanya ve İsveç’in de taahhütleri fosilsiz elektrikte 2035’i çıkış tarihi olarak belirlemedikleri için yetersiz.

Uluslararası Enerji Ajansı’na göre, Avrupa ülkelerinin Paris Anlaşması’nın 1,5 derece hedefine uyum sağlamak için 2035’e kadar elektrik sektörlerini karbonsuzlaştırması gerekiyor.