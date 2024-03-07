HSBC yıl sonu dolar/TL tahmini yükseltti

HSBC 2024 yılı için dolar/TL tahminini 33’ten 36’ya yükseltti.

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Ekonomim‘in aktardığına göre HSBC raporunda şunları dedi:

* Son dönemde TL’deki değer kaybı beklediğimizden daha hızlı oldu. Dövizle ilgili makro değişkenlerin çoğu bu yılın başından bu yana çok fazla değişmedi. Ancak enflasyon daha yüksek seyretti ve Merkez Bankası TL’nin nominal değer kaybına beklediğimizden daha fazla izin verdi.

* TCMB yine de döviz kurunu önemsemeye devam ediyor. Nitekim 22 Şubat’ta Merkez Bankası döviz kurunu doğrudan politika odağı haline getirdi. “Sıkı parasal duruştaki kararlılık, enflasyonla mücadelenin temel unsurlarından biri olan Türk lirasının reel olarak değer kazanması sürecine katkı sağlamaya devam edecektir” ifadesiyle TL’nin değer kazanması enflasyon hedeflemesi kapsamında bir ara hedef haline gelmiştir.

* Bu tür açıklamaların (en azından bu şekilde) bir emsali olmadığı için, reel döviz değerlenmesinin önümüzdeki aylarda USD-TRY için ne anlama gelebileceğine bakmakta fayda var.

* Bu notta, TCMB’nin Türkiye için yıl sonu enflasyon tahminini ( yüzde 36) ve HSBC Economics’in ABD yıl sonu enflasyon tahminini kullanarak, reel döviz değerlenmesi olmadığı varsayımıyla USD-TRY’yi tahmin ediyoruz. Bu çalışmayı TCMB beklenti anketi ve HSBC Economics’in tahminlerini kullanarak tekrarlıyoruz. Döviz hareketlerinin bu süre zarfında enflasyon farkındaki beklenen değişime eşit olması durumunda (yani reel döviz kuru sabit kalırsa) 2024 sonuna kadar farklı USD-TRY yörüngelerini göstermektedir. Ayrıca, farklı senaryoları varsayarak USD-TRY’nin nerede işlem göreceğini de değerlendiriyoruz.

Bunlardan en olası reel TL değerlenmesinin yüzde 10 civarında olduğunu varsayıyor ve üç farklı enflasyon senaryosunun kaba bir ortalamasını alıyoruz. Bu analiz ışığında, USD-TRY yılsonu tahminimizi daha önce 33 iken 36’ya yükseltiyoruz.

* Bu çalışmanın, TL’nin makro zeminindeki birçok hareketli parçanın basitleştirilmesi olduğunu kabul ediyoruz. Örneğin, enflasyon 2024 sonunda TCMB’nin tahmininden önemli ölçüde daha yüksek olabilir. Ancak bu durumda, Merkez Bankası’nın para politikasını daha da sıkılaştıracağını ve bunun da yüksek enflasyonun döviz üzerindeki olumsuz etkilerinin bir kısmını telafi edeceğini varsayıyoruz. Yine de, bu çalışmanın USD-TRY’nin ne kadar yükselebileceğine dair geniş bir fikir verdiğini düşünüyoruz.