Akşam Postası / 7 Ağustos 2021

Üniversite analizi: Manavgat’taki Türkiye’nin en büyük yangın felaketi

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Gebze Teknik Üniversitesi’nin (GTÜ) Akdeniz Bölgesi’ndeki orman yangınları üzerine yaptığı çalışma felaketin boyutunu gösterdi: Yaklaşık 57 bin hektarlık alanın yandığı Manavgat, Türkiye’de en büyük yangın felaketine sahne oldu.

Peker’den 50 tweet: Kuzu’yla başlayıp Soylu’yla bitirdi

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker, ara verdiği paylaşımlarına 50 tweet’le devam etti.

Prof. Dr. Şener: Tek aşı eşittir hiç aşı

Enfeksiyon uzmanı Prof. Dr. Alper Şener, vaka sayısında yüzde 200’ü bulan artışı ikinci doz aşı yaptırmayanlara bağlayıp ekledi: “Tek aşı eşittir hiç aşı. Hiçbir aşı tipinde tek aşı yapılmaz.”

Türkiye, Londra 1948’in madalya rekorunu Tokyo’da kırdı

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Türkiye, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları’nda topladığı 13 madalyayla tarihinin en çok madalya kazandığı olimpiyatı yaşıyor.

Britanya, turizmcileri üzen Türkiye kararını neden aldı?

Covid-19 tedbirleri nedeniyle getirdiği seyahat kısıtlamalarında yaptığı güncellemede Türkiye’yi yine kırmızı listeden çıkarmayan Britanya’nın ulaştırma bakanı Grant Shapps, kararın siyasi ya da ekonomik olmadığını, bilimsel verilere dayanarak alındığını belirtti.

Erken menopozun öngörülebileceği genler bulundu

Bilim insanları kadınların ne zaman erken menopoz dönemine gireceğine dair öngörü sunabilecek gen paternlerini keşfetti.

Bitcoin mayıstan beri ilk kez 43 bin doların üstünü gördü

Büyük düşüşün ardından 30-40 bin dolar aralığındaki dar bölgede sıkışan Bitcoin bugün yüzde 6’dan fazla yükselerek mayıs ayından beri ilk kez 43 bin doların üstüne çıktı.

Tüketici Snickers’a ‘Homofobikken sen sen değilsin’ dedi

Snickers çikolataları İspanya’da homofobik olduğu için tepkilere neden olan reklamını yayından kaldırdı ve özür diledi.

Britanya’dan Rusya’ya uçan yarasayı bir kedi öldürdü

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Britanya’dan Rusya’ya 2 bin 18 kilometreden fazla uçarak neredeyse rekor kıran yarasa, bir kedinin saldırısına uğrayıp öldü.