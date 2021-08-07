Bitcoin mayıstan beri ilk kez 43 bin doların üzerini gördü

Büyük düşüşün ardından 30-40 bin dolar aralığındaki dar bölgede sıkışan Bitcoin bugün yüzde 6’dan fazla yükselerek mayıs ayından beri ilk kez 43 bin doların üstüne çıktı.

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Bitcoin 14 Nisan’da 64 bin 800 doları görerek tüm zamanların en yüksek seviyesine çıkmıştı. Mayıs ayında başlayan büyük düşüş sonrası ise 28 bin dolarlı seviyelere kadar inmişti.

ABD Merkez Bankası’nın (Fed) güvercin mesajlarıyla artan risk iştahı ve büyük şirketlerden gelen olumlu haber akışını arkasına alan Bitcoin, bugün 43 bin 930 dolara kadar ulaştı.



BTC, 19 Mayıs’tan beri hiç bu seviyenin üstünde bulunmamıştı.

En büyük ikinci kripto para birimi Ethereum ise öğle saatleri itibariyle 2 bin 982 dolara kadar çıkmış durumda.

BNB 348, Doge 0,21, Ripple ise 0,76 dolardan işlem görüyor.