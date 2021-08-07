Delta kıskacında aşı-bağışıklık denklemi: ‘Antikor için henüz bir sınır değer yok’

Bilim insanlarına göre Covid-19’a karşı bağışıklık kazanmak için aşılama tek başına garanti değil. Dortmund Teknik Üniversitesi Leibniz Enstitüsü’nden immünolog Carsten Watzl durumu şöyle açıkladı: “Asıl önemli olan, bünyemizin yeteri kadar antikor üretip üretemediğidir. Ama halihazırda bunu ölçemiyoruz.” İdeal antikor seviyesi için bir sınır değeri belirlenememesinin nedeni ise Delta varyantı.

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mRNA aşıları Covid-19’a karşı yüzde 90’ının üzerinde koruma sağlıyordu ancak Delta varyantıyla beraber bu durum değişti.

DW’den Gudrun Heise’ın haberine göre Watzl Biontech/Pfizer aşısının koruma etkisi yüzde 90’dan yüzde 88’e, Astrazeneca aşısının etkinliğinin ise yüzde 66’dan 60’a düştüğünü söyledi.

İsrail de en son yaptığı araştırmada Biontech/Pfizer aşısının koruma etkisinin yüzde 64’e düştüğünü duyurmuş ancak hastalığı şiddetli geçirmeyi engellemesinin ise yüzde 93 oranında olduğunu belirtmişti.

‘Aşılama tek başına garanti değil’

Watzl’a göre her aşı olanın bağışıklık kazanacağına dair bir garanti yok: “Aşılama tek başına bağışıklık kazandığımızın garantisi değildir. Asıl önemli olan, bünyemizin yeteri kadar antikor üretip üretemediğidir. Ama halihazırda bunu ölçemiyoruz. Covid-19’da henüz bu seviyede değiliz. Birinin bağışık olup olmadığını belirleyebilmemiz için şu anda tam olarak neyi ölçmemiz gerektiğini bilmiyoruz. Nötralize edici antikorlar muhtemelen burada belirleyici bir rol oynuyor. Bunlar, virüsü diğer hücrelere bulaşamayacak şekilde bağlarlar. Ancak bu antikorların sayısının ne kadar olması gerektiği hala bilinmiyor.”

Covid-19 için antikorlarda henüz sınır değer yok

Birçok hastalığa karşı aşılamada antikor testleri için minimum değerden maksimum değere kadar net bir standart var. Bu şekilde doktor, değerlerin normal aralıkta olup olmadığını görebilir. Ancak Covid-19’da bu sınır değerler henüz tanımlanamadı.

Bu nedenle şu anda sadece tahmin ve varsayımlar yürütülüyor. Antikor seviyeleri yüz ila birkaç bin arasında değişebileceğine dikkat çeken İmmünolog Watzl şöyle dedi: “Bu skalada yarının üstünde ya da son üçte birlik dilimdeysem, iyi bir korumaya sahibim dektir. Ama şu anda tam sınırı söyleyemem.”

Covid-19’da antikor seviyesinin ne kadar hızlı düştüğü de henüz bilinmiyor: “Aşıdan hemen sonra değerlere bakarsanız, en yüksek antikor seviyesine sahip olduğunuzu görürsünüz. Aşılamadan sonraki aylardaysa bu seviye hızlı bir şekilde azalır. Ancak bir noktada, her şey belirli bir değere sabitlenir. O andan itibaren azalmanın seyri de son derece yavaşlar. Bunu diğer aşılardan da biliyoruz. Covid-19 aşısında da benzer bir durum söz konusu. Ancak bu, henüz bilimsel olarak kanıtlanabilmiş değil.”