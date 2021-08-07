10 gündür yangınlarla boğuşan Antalya’da yağmur başladı

Orman yangınlarıyla mücadele eden Antalya’da beklenen yağış sabah saatleri itibariyle başladı. Yağışların öğleden sonra Manavgat ve Gündoğmuş ilçelerinde etkisini sürdürmesi bekleniyor.

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Meteoroloji, bölgede gün boyu parçalı bulutlu ve aralıklarla sağanak etkili bir hava olacağını duyurdu.

Öğleden sonra Manavgat ve Gündoğmuş ilçelerinde, akşam saatlerinde ise Alanya’da yağışların etkisini sürdürmesi, yarından itibaren sıcaklıkların tekrar 38 derecelerin üzerine çıkması bekleniyor.

Kent merkezinin bazı bölgelerinde sabah saatlerinden itibaren yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar otobüs duraklarına sığındı.

Bir vatandaş, yangınların kendilerini çok üzdüğünü ancak yağmuru görünce mutlu olduklarını ifade etti.

Türkiye’nin ciğerlerini yakan orman yangınları haberinin ilki 28 Temmuz’da Antalya’nın Manavgat ilçesinden gelmişti. Şehir 10 günde 21 yangınla mücadele etti.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, dün Antalya’daki yangınların kontrol altına alındığını duyurmuştu.