Tüketici Snickers’a ‘Homofobikken sen sen değilsin’ dedi

Snickers çikolataları İspanya’da homofobik olduğu için tepkilere neden olan reklamını yayından kaldırdı ve özür diledi.

Fotoğraflar: Twitter

20 saniyelik reklam filminde İspanyol influencer Aless Gibaja bir mekanda arkadaşıyla oturuken ‘seksi portakal suyu‘ siparişi veriyor. Bu sırada arkadaşı ve garson şaşırmış şekilde birbirlerine bakıyor. Garson Gibaja’ya dondurmalı bir Snickers uzatıyor.

Snickers’tan bir ısırık alan Gibaja sakallı, kalın sesli bir erkeğe ‘dönüşüyor‘. Arkadaşının “Daha iyi misin” diye sorması üzerine Gibaja “Evet” yanıtı veriyor.

Reklam markanın meşhur sloganı “Açken sen sen değilsin” sloganıyla bitiyor.

Reklam bu hafta internette yayılmaya başlamasının ardından sosyal medyada sert eleştiriler aldı ve markayı boykot için çağrılar başladı.

Lezbiyenler, Geyler ve Biseksüeller Federasyonu “Stereotipleri sürdürmeye ve homofobiyi teşvik etmeye devam eden şirketlerin olması utanç verici” yorumunu yaptı.

İspanya Eşitlik Bakanı Irene Montero da reklama tepki gösterdi. Bakan Twitter hesabında “Homofobiyi bir pazarlama stratejisi olarak kullanmak kimin fikriydi çok merak ediyorum” diye yazdı.

Tepkilerin ardından Snickers reklamı kaldırdığını duyurarak neden olduğu ‘yanlış anlaşılma‘ için özür diledi. Marka hiçbir gurubu ya da bireyi damgalamak ya da rencide etmek istemediğini belirtti.