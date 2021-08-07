Britanya’dan Rusya’ya uçan yarasayı bir kedi öldürdü

Britanya’dan Rusya’ya 2 bin 18 kilometreden fazla uçarak neredeyse rekor kıran yarasa, bir kedinin saldırısına uğrayıp öldü.

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Rusya’daki Molgino köyünde bulunan 8 gram ağırlığındaki pipistrelle yarasasının kanadında Londra Hayvanat Bahçesi’nin damgası tespit edildi. Durum ‘Bat Conservation Trust’ isimli yarasa koruma vakfına bildirildi.

BBC’ye konuşan vakıf başkanı Lisa Worledge, bunun ‘Britanya’dan Avrupa’ya uçan herhangi bir yarasanın bilinen en uzun yolculuğu’ olduğunu kaydederek şunları söyledi: “Ne olimpiyat sporcusu ama! Yolculuğu, heyecan verici bir bilimsel bulgu ve yarasa göçü bulmacasının başka bir parçası.”

Rekor 2 bin 224 kilometreyle Letonya’dan İspanya’ya 2019’da göç eden aynı tür başka bir yarasaya ait.

Uzmanlar pipistrelle yarasasının göçünün uzun mesafelere çıkmasının, iklim kriziyle bağlantılı olduğunu söyledi. İklim krizinin başka türlerin göç rotaları ve mesafeleri konusunda büyük etkisi olacağı bekleniyor.