Profesör: Karadeniz’de vakalar 1 Temmuz’a göre dört kat arttı

Trabzon Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Faruk Aydın, çay ve fındık hasadının da etkisiyle bölgede insan hareketliliğinin arttığını belirterek, “Bölgemizdeki artış 1 Temmuz’a göre yüzde 400’e ulaştı” dedi.

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24-30 Temmuz haftasına ait Covid-19 risk haritasında 100 bin kişide görülen vaka sayıları Karadeniz illerinde yükseldi. Rize 243,64, Trabzon 241,78, Giresun 230,88’e, Ordu ise 220,25 vaka oranı ile bölgede en çok vaka görülen iller oldu.

Normalleşme sonrasında vaka artışlarını öngördüklerini söyleyen Prof. Dr. Aydın, “Pandemide geldiğimiz nokta, tahmin ettiğimiz bir noktaydı. Önlemlerin bırakılması ve turizm hareketliliğinin başlaması neticesinde bunun olacağını gördük. Çünkü insanların artık önlemlere uyumu şiddetli derecede düştü. Cadde ve sokağa çıktığınızda gördüğünüz, insanların uyumu yüzde 20’lerde” dedi.

Karadeniz özelinde vaka artışlarına değinen profesör şunları söyledi: “Bölgemizdeki artış 1 Temmuz’a göre yüzde 400’e ulaştı. Dört mislinden fazla bir artış var. Maalesef insanlar artık bu durumu ciddiye almıyor, lütfen ciddi olalım. Bizim bölgemizde önce çay sonra fındık hasat dönemi insan hareketlerini artırdı, kalabalıkların oluşmasına sebep oldu. Turizm hareketleri de olabilir. Hepsinin etkisi var. İnsanlar hareket ettiği, birbirine yaklaştığı sürece hangi nedenle olursa olsun bu adımların özellikle de aşısızların fazla olması nedeniyle bulaş giderek artacaktır.”