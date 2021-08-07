Erken menopozun öngörülebileceği genler bulundu

Bilim insanları kadınların ne zaman erken menopoz dönemine gireceğine dair öngörü sunabilecek gen paternlerini keşfetti.

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Britanya’daki Exeter Üniversitesi’ndeki bir grup araştırmacı, menopoz yaşına etki edebilecek 290 geni tespit etmeyi başardı. Araştırmacılara göre bu keşif, gelecekte infertilite (kısırlık) tedavisini geliştirebilir ve kadınların doğurganlık dönemini uzatabilir.

Araştırmacılar, bu gen çeşitlerinin bazı kadınlarda regl dönemlerinin ne zaman sonlanacağını kestirip erken menopoz riski taşıyanları tespit etmekte kullanılabileceğini ortaya çıkardı.

200 bin kadının dahil edildiği araştırmanın sonuçları Nature dergisinde yayınlandı.

Dergideki makalede, bulguların yumurtalık ve meme kanseri gibi hormonlarla ilgili bazı kanser türlerinin ve hatta tip 2 diyabetin önlenmesine yönelik çalışmalara zemin hazırlayabileceği belirtildi.