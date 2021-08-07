Prof. Dr. Şener: Tek aşı eşittir hiç aşı

Enfeksiyon uzmanı Prof. Dr. Alper Şener, vaka sayısında yüzde 200’ü bulan artışı ikinci doz aşı yaptırmayanlara bağlayıp ekledi: “Tek aşı eşittir hiç aşı. Hiçbir aşı tipinde tek aşı yapılmaz.”

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İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı öğretim üyesi Şener, sadece Covid-19 aşılarında değil diğer aşılarda da iki dozun önemli olduğuna vurgu yaptı.



Şener şunları söyledi: “Tek aşı eşittir hiç aşı. Hiçbir aşı tipinde tek aşı yapılmaz. Bunun altını çizmemiz lazım. Bazıları tek dozu oluyor, ikinci dozu olmuyor. O zaman ilk aşı da boşuna olmuş oluyor. Maddi ve manevi külfetin yanında sonuç da alamıyoruz. Aşılanma takvimi geçerse baştan başlamamız gerekiyor.”

Şener, okulların açılmasıyla yüksek öğrenimde eğitim gören 3 milyondan fazla kişinin yer değiştireceğine işaret ederek doğacak riskleri ortadan kaldırmak adına aşılanmanın hızlanması gerektiğini de vurguladı. Aşının belirli gruplarda zorunlu olması gerektiğini dile getiren Şener, bu konuda bir rehber hazırlanabileceğini aktardı.

Aşı olanlarla olmayanlar arasında virüs yükü farklılığı bulunduğuna dikkati çeken Şener, sözlerini şöyle tamamladı: “Aşı olmuş kişi 1 birim virüs taşırken, aşısızlar 100 ile 1000 birim arası virüs taşıyor. Bu kadar bir fark varken toplumu aşılı ve aşısız diye bölmeye gerek yok.”