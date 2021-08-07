Britanya, turizmcileri üzen Türkiye kararını neden aldı?

Covid-19 tedbirleri nedeniyle getirdiği seyahat kısıtlamalarında yaptığı güncellemede Türkiye’yi yine kırmızı listeden çıkarmayan Britanya’nın ulaştırma bakanı Grant Shapps, kararın siyasi ya da ekonomik olmadığını, bilimsel verilere dayanarak alındığını belirtti.

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Britanya’da hükümetin belirlediği kırmızı listede yer alan ülkelerden gelenlerin, bedelini kendisi ödeyerek 10 gün süreyle havalimanı yakınlarındaki bir otelde kalması gerekiyor.

Döviz gelirini artırmak için 2021 turizm sezonunda Türkiye’nin gözünü diktiği ülkelerin başında gelen Britanya’nın bu kararı, hükümetin bu sene için koyduğu 20 milyar dolarlık turizm geliri hedefi tehlikeye soktu.

BBC Türkçe’nin haberine göre daha yüksek vaka sayısına ve daha düşük aşılama oranına sahip ülkelerin sarı listede tutulmasına karşın Türkiye’nin kırmızı listeden çıkarılmaması Britanya’daki Türk toplumu tarafından da tepkiyle karşılandı.

Başkent Londra’nın kuzeyinde Türkiye kökenlilerin yoğun yaşadığı yerlerden Enfield North Milletvekili Feryal Clark, Ulaştırma Bakanı Shapps’a yazdığı bir mektupla kararın gerekçelerini sordu.

Mektupta şu ifadeler yer aldı: “Türkiye’nin kırmızı listede kalmasından üzüntü duyuyorum. Bir kez daha bakanlığınızın Covid-19 nedeniyle Türkiye’ye uygulanan seyahat kısıtlamalarını gözden geçirip geçirmeyeceğini sormak istiyorum. Dahası, ülkelerin kırmızı, sarı ve yeşil listelere alınmasına neden olan metodolojinin ayrıntılarını paylaşır mısınız? Bir ülkenin liste değişikliğine nasıl karar veriliyor?”

Shapps bir televizyon programında soruları şöyle yanıtladı: “Sadece salgının ne kadar yaygın olduğuna değil, aşı olan kişi sayısı, söz konusu ülkede görülen varyantlar ve GISAID’e yüklenen verilerin uluslararası standartlara uygun bir formatta olup olmadığı gibi bir dizi kritere bakılıyor. Bir ülke buraya (GISAID) verilerini yüklediğinde sarı listeye geçmesi de kolaylaşıyor. Dolayısıyla tüm bu kriterlerin birleşimi, şu ana kadar Türkiye’nin sarı listeye geçmesini önledi. Umarım bu durum çok uzun sürmez.”

GISAID, 2008 yılında kurulmuş küresel bir bilim girişimi. Grip virüslerinin yanısıra corona virüsünün genomik verilerine de açık erişim sağlıyor.