Akşam Postası / 6 Nisan 2024

İsrail’le ticaretin durdurulmasını isteyen gençler dövülerek gözaltına alındı

İstanbul Beyoğlu’nda İsrail’le ticaretin kesilmesini isteyen gençler dövülerek gözaltına alındı.

Özel, herkesi Hatay için YSK önüne çağırdı

Hatay’da mazbata Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) kararı beklenmeden AKP’li adaya teslim edildi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, buna karşı herkesi yarın için YSK önüne çağırdı.

Kulüpler, Büyükekşi’yi göndermek için birleşti

Süper Lig’de 16’dan fazla kulüp, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi’nin istifası için harekete geçiyor.

YSK, Zeydan kararının gerekçesini açıkladı: Mahkemenin kararı ‘yok hükmünde’ sayıldı

Van’daki mazbata krizini bitiren Yüksek Seçim Kurulu (YSK) gerekçeli kararını açıkladı. Kararda, Zeydan hakkında birbirinin aksine iki karar alan mahkemenin son kararının ‘yok hükmünde’ olduğu kaydedildi.

Marmara depreminin Türkiye’ye tahmini maliyeti hesaplandı

Türkiye Sigorta Birliği Başkanı Uğur Gülen, olası Marmara depreminin Türkiye’ye maliyetini 320 milyar dolar (10 trilyon 249 milyar 600 milyon lira) olarak hesapladıklarını söyledi.

THY yeni şirket kuruyor

Türk Hava Yolları (THY), yeni bir şirket kurulması kararı aldı.

Döviz dönüşümlü KKM’de tarih uzatıldı

Döviz dönüşümlü Kur Korumalı Mevduat’ta (KKM) tarih uzatıldı.

Fenerbahçe-Kalamış Yat Limanı’nın özelleştirilmesi için yeniden ihale yapılacak

Fenerbahçe-Kalamış Yat Limanı’nın, 40 yıl süreyle ‘işletme hakkının verilmesi’ yöntemiyle özelleştirilmesi için yeniden ihale yapılacak.

Ekvador ile Meksika arasında kriz: Büyükelçiliği polis bastı

Ekvador polisi, Aralık 2022’den bu yana Meksika’nın Kito Büyükelçiliğinde kalan Eski Ekvador Devlet Başkan Yardımcısı Jorge Glas’ı gözaltına almak için büyükelçiliğe baskın yaptı.

Bayram tatilinde İstanbul’un hava durumu

İstanbul’da, Ramazan Bayramı tatili boyunca havanın genellikle parçalı bulutlu, yarınsa çok bulutlu ve gök gürültülü sağanak yağışlı olması bekleniyor.