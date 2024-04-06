Marmara depreminin Türkiye'ye tahmini maliyeti hesaplandı

Türkiye Sigorta Birliği Başkanı Uğur Gülen, olası Marmara depreminin Türkiye’ye maliyetini 320 milyar dolar (10 trilyon 249 milyar 600 milyon lira) olarak hesapladıklarını söyledi.

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Ekonomim‘in aktardığına göre Gülen, beklenen Marmara depreminde 320 milyar dolarlık bir hasar olacağının tahmin edildiğini söyledi.

Gülen özellikle deprem hattındaki kentler için bina tamamlama sigortalarının önemli bir rol üstleneceğini söyledi: “Bu ürün, kentsel dönüşümü de hızlandıracak bu sigorta ile dönüşüm yapılan binalarda, müteahhitlerin binayı istenen koşullarda tamamla riskine karşı muazzam bir ürün.”