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Yaramazlara biraz batar!

Marmara depreminin Türkiye'ye tahmini maliyeti hesaplandı

Türkiye Sigorta Birliği Başkanı Uğur Gülen, olası Marmara depreminin Türkiye’ye maliyetini 320 milyar dolar (10 trilyon 249 milyar 600 milyon lira) olarak hesapladıklarını söyledi.

Fotoğraf: AA

Ekonomim‘in aktardığına göre Gülen, beklenen Marmara depreminde 320 milyar dolarlık bir hasar olacağının tahmin edildiğini söyledi.


Gülen özellikle deprem hattındaki kentler için bina tamamlama sigortalarının önemli bir rol üstleneceğini söyledi: “Bu ürün, kentsel dönüşümü de hızlandıracak bu sigorta ile dönüşüm yapılan binalarda, müteahhitlerin binayı istenen koşullarda tamamla riskine karşı muazzam bir ürün.”

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