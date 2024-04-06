Kulüpler, Büyükekşi’yi göndermek için birleşti

Süper Lig’de 16’dan fazla kulüp, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi’nin istifası için harekete geçiyor.

Mehmet Büyükekşi.

Son dönemde Türk futbolundaki krizler nedeniyle TFF Başkanı Büyükekşi hedefte.

Habertürk’ün aktardığına göre Süper Lig’deki 16’dan fazla kulüp, Büyükekşi’nin görevden alınması için noter huzurunda imza vermeye hazırlanıyor.

Kulüplerin ve kulüp temsilcisi olmayan diğer temsilcilerin, 8 Nisan’da Maslak’ta bulunan Kulüpler Birliği Vakfı Genel Merkezi’ne noter getireceği ve gerekli imzaların verileceği öğrenildi.

Kulüplerin Büyükekşi’ye ilişkin genel eleştiri şöyle:

“Fikstür yapamayan federasyon mu olur, her gün yeni bir sorun çıkıyor. Biz nezaketle gitmesini istiyoruz ama o illa bizi bu yollara sevk ediyor. İlla işi 17 Temmuz’a kadar götürüp o tarihte seçim kararı almak istiyor. Bizim bir sürü derdimiz var, bir türlü çözülmüyor.”

Sadece Süper Lig kulüpleri değil, 1’inci Lig kulüpleri de ciddi şekilde Büyükekşi’nin istifasını istiyor. Bu ligde de en az 10 kulüp Büyükekşi’nin gitmesinden yana.