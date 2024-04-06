CHP'nin kedisi Şero iyileşti

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Merkezi’nin kesi Şero veterinerde tedavi altında. Gelecek ay 20 yaşına basacak olan Şero’nun zor bir hastalık dönemini atlattığı belirtildi.
Ankara Söğütözü’ndeki CHP genel merkez binasının bitimi sırasında doğan Şero adlı kedi, o günden bu yana yaklaşık 20 yıldır genel merkezde.
Şero bir süre önce rahatsızlandı ve veterinere götürüldü. Hastalığının detayıyla ilgili bilgi verilmedi. Tedavisinin ardından iyileşen Şero’nun yakın zamanda tekrar genel merkeze dönmesi bekleniyor.
Genel merkezde istediği yere istediği zaman girip çıkabilen tek canlı olan Şero gelecek ay 20 yaşına basacak.