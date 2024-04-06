İsrail’le ticaretin durdurulmasını isteyen gençler dövülerek gözaltına alındı

İstanbul Beyoğlu’nda İsrail’le ticaretin kesilmesini isteyen gençler dövülerek gözaltına alındı.
Gazze’deki saldırı nedeniyle Türkiye’nin İsrail’le ticari ilişkilerini kesmesi isteniyor.
Bir grup genç Beyoğlu’ndaki İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü’ne yürümek istedi. Ancak polis gençleri döverek gözaltına aldı.
Eylemi düzenleyen ‘Filistin İçin Bin Genç’ hareketi, biri çocuk 43 arkadaşlarının gözaltına alındığını duyurdu
Özel’den tepki geldi
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, polis müdahalesine şu sözlerle karşı çıktı:
“İstanbul’daki bu görüntüleri büyük üzüntüyle takip ettim. #İsrailileTicareteDurDe sloganıyla İstiklal Caddesi’ne çıkan gençlere yönelik bu muamele; ifade özgürlüğüne, toplanma özgürlüğüne ve anayasaya açıkça aykırıdır. Gözaltındaki gençler derhal serbest bırakılmalıdır. Süreci yakından takip ediyoruz.”