Neden seksten sonra işemelisiniz?

Seksten sonra işemek iyi bir fikir mi yoksa vajinal hijyen efsanelerinden biri mi?

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Seks yaptıktan sonra işemeniz tavsiyesini hayatında en az bir kez duymuşsunuzdur. Seks sonrası işemek kadınlar arasında sık sık tavsiye edilir ancak nedenleri aslında çok da iyi bilinmez.

Peki bu tavsiye gerçekten uyulması gereken bir şey mi yoksa hiçbir geçerliliği olmayan vajinal hijyen efsanelerinden biri mi?

Cevap şaşırtıcı; bu bir efsane değil ve seksten sonra işemek kesinlikle iyi bir fikir.

Seks yaptığınızda bakteriler vücudun farklı yerlerine yayılır. Tüm bakteriler zararlı olmasa da bazı bakterilerin üretraya girmesi idrar yolu enfeksiyonuna neden olabilir. Ulusal Diyabet ve Sindirim Böbrek Hastalıkları Enstitüsü’ne göre araştırmalar, kadınların yüzde 40 ila yüzde 60’ının hayatlarının bir noktasında idrar yolu enfeksiyonuna yakalandığını gösteriyor. Cinsel ilişkiden sonra işemeninse idrar yolu enfeksiyonuna yakalanma riskini sınırlayabileceğine inanılıyor. Çünkü idrar bakterileri uzaklaştırıyor ve idrar yolunun dışında tutuyor.

Ancak uzmanlar seks sonrası işemek için idrar yollarının zorlanmaması gerektiği konusunda uyarıyor. Zorlamak yerine büyük bir bardak su içip idrarınızın gelmesini beklemeniz gerekiyor.

Seksten sonra işemek idrar yolu enfeksiyon riskini azaltsa da faydaları burada bitiyor. Yani seksten sonra işemenin sizi hamile kalmaktan ya da cinsel yolla bulaşan bir hastalık kapmaktan koruduğu söylemi tamamen bir vajinal hijyen efsanesi. Hamile kalmaktan ve cinsel yolla bulaşan bir hastalıktan korunmanın en önemli yolu tabii ki prezervatif kullanmaktan geçiyor.