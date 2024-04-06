YSK, Zeydan kararının gerekçesini açıkladı: Mahkemenin kararı 'yok hükmünde' sayıldı

Van’daki mazbata krizini bitiren Yüksek Seçim Kurulu (YSK) gerekçeli kararını açıkladı. Kararda, Zeydan hakkında birbirinin aksine iki karar alan mahkemenin son kararının ‘yok hükmünde’ olduğu kaydedildi.

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Zeydan, 4 Nisan 2023’te Diyarbakır 5’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nin kararıyla memnu haklarını (kişinin mahkumiyeti nedeniyle seçilme dahil mahrum edildiği haklar) geri almıştı.

Zeydan da önünde engel olmadığı için Van’da DEM Parti’den belediye başkan adayı olmuştu.

Ancak aynı mahkeme seçime iki gün kala, itiraz üzerine bu kararını geri aldı. Yani Zeydan’ın seçilme hakkını elinden aldı.

Zeydan bu karar nedeniyle seçimi ezici farkla kazandığı halde mazbatayı alamadı. İl Seçim Kurulu da YSK kararını beklemeden mazbatayı ikinci sıradaki AKP adayına verdi.

Bunun üzerine protestolar başladı ve kriz daha fazla derinleşmeden YSK mazbatayı Zeydan’a iade etti.

YSK, kararın gerekçesini açıkladı. Kararda memnu hakların iade edilmesi kararının usulüne uygun tebliğ edildiği ancak savcılığın gerekli sürede bunu temyiz etmediği kaydedildi.

Bu nedenle ilk kararın, yani seçilme hakkını da içeren memnu haklarını iade kararının kesinleştiğine dikkat çekildi.

Aynı mahkemenin kendi kararını seçime iki gün kala kaldırmasının da hukuken ‘yok hükmünde’ olduğu vurgulandı.