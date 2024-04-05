Van'ın seçilen belediye başkanı Abdullah Zeydan mazbatasını aldı

Van Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Abdullah Zeydan mazbatasını aldı.

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Zeydan, Van İl Seçim Kurulu Başkanı Murat Altundere’den mazbatasını aldı. Mazbatasını aldıktan Zeydan şu açıklamayı yaptı:

* “YSK’nın aldığı hukuktan ve adaletten yana kararın, ülkemizde hukukun üstünlüğü, adaletin tesisi ve toplumsal barışın umutlarını ve birlikte özgürce yaşam iradesini daha da güçlendirmiştir. Barış Anneleri aramızda. Coğrafyamızın çatışmalara ihtiyacı yok. Hepimizin toplumsal barışa ihtiyacı var.”

Ne olmuştu?

DEM Parti, Van’da Büyükşehir Belediyesi ile üçü merkez 13 ilçe belediyesinin tamamını kazandı. Kesin olmayan sonuçlara göre, Van’da Abdullah Zeydan 220 bin 919 adayı AKP adayı Abdulahat Arvas 108 bin 802 oy aldı.

Seçilen Van Büyükşehir Belediye başkanı Abdullah Zeydan’ın memnu hakkı Adalet Bakanlığı’nın mesai bitimine beş dakika kala yaptığı itiraz üzerine geri alındı.

Memnu, diğer bir deyişle yasaklanmış haklar, kişinin ceza mahkumiyeti nedeniyle, ceza kanununun dışındaki kanunlar gerekçesiyle mahrum edildiği hakları anlamına geliyor. Seçimi kazanan Abdullah Zeydan, memnu hakların iadesinin iptal edilmesiyle siyasi yasaklı konumuna düşüyor.

Van İl Seçim Kurulu, Zeydan’ın siyasi yasağının iptali kararının kaldırılmasından sonra mazbatayı ikinci en çok oyu alan AKP adayı Arvas’a verilmesine karar verdi.

Bu karara Türkiye genelinden tepkiler geldi. Van’da protestolar yapıldı.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Van İl Seçim Kurulu’nun kararını kaldırarak mazbatanın Abdullah Zeydan’a verilmesine karar verdiğini duyurdu.