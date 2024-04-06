Bilime göre küçük bir hobiye sahip olmak neden bu kadar iyi?

Sevdiğiniz bir hobi bulmak sadece eğlenceli değil, aynı zamanda sizi daha sağlıklı yapabilir.

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Her zaman yapacak çok işimizin ve çok az zamanımızın olduğu bir dünyada, bazen bir bahaneye ihtiyaç duyarız. İşte hobiler tam da bu noktada devreye girer. İnsanlık oldukça çeşitli ve zengin, bu nedenle hobinin ne olduğu konusunda hepimizin farklı fikirleri olabilir. Örneğin, koşuya çıkmaktansa karıncalarla dolu bir tepenin üzerinde oturmayı tercih edebilir, bunun zaman geçirmenin şimdiye kadarki en ödüllendirici yolu olduğunu düşünebilirsiniz. Benzer şekilde kuş gözlemciliğinden tığ işi yapmaya kadar pek çok şey hobi şemsiyesi altına girebilir.

Bir hobiye sahip olmak neden bu kadar harika?

Başlangıç ​​olarak, zevk için bir şeyler yapmak beyninizin güvenilir ödül sistemini devreye sokar. Hoşunuza giden bir şey yapıyorsanız kendinizi iyi hissettiren kimyasallar açığa çıkar. Bunun yanı sıra, hobiler aynı zamanda günlük sorumluluklarınızın getirdiği stresle başa çıkmanıza da yardımcı olabilir; yorucu bir iş gününün ardından dinlenmeye ayıracak zamanınız veya enerjiniz kalmamış gibi hissetseniz bile.

Örneğin bir çalışma, uzun çalışma saatleri, depresyon ve refah arasındaki ilişkiye baktı. Araştırmacılar bariz olanı keşfetmenin yanı sıra (haftada 40 saatten fazla işte çalışmanın ruh sağlığı üzerinde önemli olumsuz etkileri vardı), hobilerin bu olumsuz etkileri hafifletmeye de yardımcı olduğunu buldu.

Hobiler, birçok harika yan etkiyi de beraberinde getirir

2021’de yapılan bir inceleme, hobilerin sağlığımızı nasıl olumlu yönde etkilediğini belirlemeye çalıştı. Çalışmanın sonucunda 600’den fazla yol bulundu. Oyun oynamaktan gönüllülüğe kadar çeşitli boş zaman etkinliklerine ilişkin geçmiş araştırmaları analiz ederek, hobilerin size iyi gelebileceği tüm yolları dört yararlı kategoriye ayırdılar. Sonuçta, belirli boş zaman aktivitelerine bağlı olarak psikolojik etkiler, biyolojik etkiler, sosyal etkiler ve/veya davranışsal etkiler elde edebileceğinizi buldular.

Hobiniz yoksa stres yapmayın

Tüm bu bilgiler ışığında bir hobiniz olmadığı için kendinizi suçlu veya stresli hissedebilirsiniz. Ya da en azından gerçekten bu kadar keyif aldığınız bir şey olmayabilir. Endişe etmeyin. Bu sizin için de iyi. Çünkü aynı zamanda dışarı çıkıp yeni bir şeyler deneme fırsatı anlamına gelir; bu da mutluluğun artmasına bağlı başka bir alışkanlık.