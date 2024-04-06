İsrail’le ticareti eleştiren gençler ‘devlet büyüklerine hakaret’ten gözaltına alınmış

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İsrail’le ticaretin durdurulmasını isteyen gençlerin ‘devlet büyüklerine hakaret ettikleri’ için gözaltına alındıklarını söyledi.

Fotoğraf: Fatoş Erdoğan

Beyoğlu’nda toplanan gençler, Türkiye’nin İsrail’le ticari ilişkilerini kesmesini istedi. Polis biri çocuk 43 kişiyi döverek gözaltına aldı.

Tepki çeken olaya ilişkin Bakan Yerlikaya’dan açıklama geldi. Yerlikaya’ya göre gençler İsrail’le ticareti protesto ettikleri için değil, ‘devlet büyüklerine hakaret’ ettiği için gözaltına alındı.

Filistin halkı direndikçe biz de direneceğiz.



İsrail'den ve onu ekonomik, siyasi, askeri bütün güçleriyle açık ya da gizli şekilde destekleyen bütün emperyalist ilişkilerden kurtulana kadar dünyanın onurlu halklarıyla birlikte mücadele ettiğimizi biliyoruz. Bu haklılığı ve… pic.twitter.com/sqvJvCLYmH — Filistin İçin Bin Genç (@filistinicinbin) April 6, 2024

Gözaltına alınanlardan 38’inin serbest bırakıldığını belirten Yerlikaya “Beş şahsınsa ifadeleri alınarak adli işlem yapılmıştır” dedi.

Olayla ilgili iki emniyet görevlisi de açığa alındı.

Bugün saat 15.30’da İstanbul Beyoğlu’nda Filistinli kardeşlerimize zulmeden, soykırıma varan katliamlarda bulunan İsrail’le ilgili protesto gösterisi yapılmıştır. Protesto gösterisi bittikten sonra göstericiler dağılmış ancak bir grup tüm uyarılara rağmen dağılmamış; devlet… — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) April 6, 2024

Gençlerden yalanlama

Eylemi organize eden ‘Filistin İçin Bin Genç’ Yerlikaya’nın anlattıklarının doğru olmadığını anlattı:

Ya bugün bizi darp eden polisler size yalan söylüyor ya da siz halka yalan söylüyorsunuz. Pankartımızla sloganlarımızla basın açıklaması yapacağımız yere yürürken 20 metre kala ablukaya alındık.

Yüzlerce polisle hazırlık yapıp küfür ettiniz, eli bağlı insanları yerlerde tekmelediniz. Soykırıma karşı usul, yasak tanımıyoruz.”