İsrail’le ticareti eleştiren gençler ‘devlet büyüklerine hakaret’ten gözaltına alınmış

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İsrail’le ticaretin durdurulmasını isteyen gençlerin ‘devlet büyüklerine hakaret ettikleri’ için gözaltına alındıklarını söyledi.
Beyoğlu’nda toplanan gençler, Türkiye’nin İsrail’le ticari ilişkilerini kesmesini istedi. Polis biri çocuk 43 kişiyi döverek gözaltına aldı.
Tepki çeken olaya ilişkin Bakan Yerlikaya’dan açıklama geldi. Yerlikaya’ya göre gençler İsrail’le ticareti protesto ettikleri için değil, ‘devlet büyüklerine hakaret’ ettiği için gözaltına alındı.
Gözaltına alınanlardan 38’inin serbest bırakıldığını belirten Yerlikaya “Beş şahsınsa ifadeleri alınarak adli işlem yapılmıştır” dedi.
Olayla ilgili iki emniyet görevlisi de açığa alındı.
Gençlerden yalanlama
Eylemi organize eden ‘Filistin İçin Bin Genç’ Yerlikaya’nın anlattıklarının doğru olmadığını anlattı:
Ya bugün bizi darp eden polisler size yalan söylüyor ya da siz halka yalan söylüyorsunuz. Pankartımızla sloganlarımızla basın açıklaması yapacağımız yere yürürken 20 metre kala ablukaya alındık.
Yüzlerce polisle hazırlık yapıp küfür ettiniz, eli bağlı insanları yerlerde tekmelediniz. Soykırıma karşı usul, yasak tanımıyoruz.”