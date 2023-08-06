Akşam Postası / 6 Ağustos 2023

Mete Gazoz dünya şampiyonu oldu
Milli okçu Mete Gazoz, Almanya’da düzenlen Dünya Okçuluk Şampiyonası erkekler klasik yay finalinde altın madalya kazandı.
Naci Görür: İstanbul’daki depremle 2,5 milyon insan ölümle burun buruna kalır
Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, İstanbul’da beklenen depremle ilgili ”2,5 milyon insan ölümle burun buruna kalır” dedi.
Almanya, depremzedelere ‘kolay vize’ uygulamasını sonlandırıyor
Almanya’nın depremzedelere yönelik kolaylaştırılmış vize uygulaması son buluyor.
Geçen hafta hangi yatırım aracı ne kazandırdı?
Bu hafta yatırım araçlarından borsa ve dolar kazandırdı.
Elon Musk: Zuckerberg’le kavgam canlı yayınlanacak
Twitter’ın sahibi (yeni ismiyle X) Elon Musk, Facebook kurucusu Mark Zuckerberg’le kavgasının canlı yayınlanacağını söyledi.
Meteoroloji uzmanı: Sıcaklıklar pazartesiden itibaren azalacak
Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, yüksek sıcaklıkların pazartesiden itibaren azalacağını söyledi.