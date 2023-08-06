Diken

Yaramazlara biraz batar!

Akşam Postası / 6 Ağustos 2023

Mete Gazoz dünya şampiyonu oldu

Milli okçu Mete Gazoz, Almanya’da düzenlen Dünya Okçuluk Şampiyonası erkekler klasik yay finalinde altın madalya kazandı.

Antalya CHP’de gündem yerel rekabet: Değişim tartışması yerelde yürüyor

Naci Görür: İstanbul’daki depremle 2,5 milyon insan ölümle burun buruna kalır

Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, İstanbul’da beklenen depremle ilgili ”2,5 milyon insan ölümle burun buruna kalır” dedi.


Oppenheimer demişken: Atom bombasını atma kararı nasıl alındı?

Almanya, depremzedelere ‘kolay vize’ uygulamasını sonlandırıyor

Almanya’nın depremzedelere yönelik kolaylaştırılmış vize uygulaması son buluyor.

Şair Roni Margulies’in ardından…

Geçen hafta hangi yatırım aracı ne kazandırdı?

Bu hafta yatırım araçlarından borsa ve dolar kazandırdı.

Elon Musk: Zuckerberg’le kavgam canlı yayınlanacak

Twitter’ın sahibi (yeni ismiyle X) Elon Musk, Facebook kurucusu Mark Zuckerberg’le kavgasının canlı yayınlanacağını söyledi.

Çağdaş Gazeteciler Derneği’nin ‘düşündürücü’ ödülleri

Meteoroloji uzmanı: Sıcaklıklar pazartesiden itibaren azalacak

Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, yüksek sıcaklıkların pazartesiden itibaren azalacağını söyledi.

Türkiye’yi karış karış gezdi, 2 bin 500 oya topladı

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Alman usulü silahlanma

Önümüzdeki dönem Avrupa’nın kendi savunması için daha sağlam adımlar atacağı, Almanya’nın da bu dönüşümün merkezinde yer alacağı bir zaman dilimi olacak.

Akşam Postası / 6 Ağustos 2023

Bugün neler oldu, Türkiye neyi konuştu? Güne damga vuran gelişmeleri, her akşam saat 6’da Diken’in özel içerikleriyle birlikte başlık başlık öğrenin.

Mete Gazoz dünya şampiyonu oldu

Milli okçu Mete Gazoz, Almanya’da düzenlen Dünya Okçuluk Şampiyonası erkekler klasik yay finalinde altın madalya kazandı.