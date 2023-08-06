Naci Görür: İstanbul’daki depremle 2,5 milyon insan ölümle burun buruna kalır

Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, İstanbul’da beklenen depremle ilgili ”2,5 milyon insan ölümle burun buruna kalır” dedi.

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Kahramanmaraş depremlerinin ardından dikkatler, biliminsanlarının yıllardır uyardığı olası Marmara depremine çevrilmişti.

Habertürk’e konuşan Naci Görür, Marmara depremiyle ilgili şunları söyledi: ”İstanbul’da beklenen deprem 7,2 ila 7,6 arasında değişiyor. O kesin. Bilimsel çalışmalar bunu gösteriyor. Bu deprem olursa 6 Şubat’taki depremden daha büyük zarar verir. Bunu bakanımız da açıkladı. Sokak başında iki ev yıkılırsa orayı unutun. Ne yardım götürebilirsin ne de kurtarabilirsiniz. Bakan belki bazı şeyleri net söyleyemez lakin biz bilim insanıyız net söyleriz. 600 bin konut yani siz isterseniz her konutta dört kişi düşünün. Daire gibi düşünün… Dört kişiden hesaplarsak 2,5 milyon insan ölümle burun buruna kalır. Vereceğimiz can kaybı inanılmaz boyutta olur. Bir depremde bu kadar insanın ölmesi Türkiye Cumhuriyeti’ne yakışmıyor. Bu işi ciddiye almak lazım. Nitekim Sayın Bakan da en ciddi konuşan ve doğruları salt söyleyen bakan olarak gördüm.”