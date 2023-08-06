Meteoroloji uzmanı: Sıcaklıklar pazartesiden itibaren azalacak

Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, yüksek sıcaklıkların pazartesiden itibaren azalacağını söyledi.

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Türkiye’de günlerdir birçok kentte sıcaklık, normallerin üstünde 40 dereceyi aşmış durumda.

Uzmanlar mevsim normalleri üstündeki sıcaklıklarından bugün ve pazartesi de süreceğini belirtiyor. Pazartesinden sonraysa düşüş var.

CNN Türk’ün haberine göre Prof. Orhan Şen, sıcaklıkların pazartesinden sonra bazı yerlerde ortalamanın altına düşeceğini söyledi.

Şen, “Pazartesiden itibaren düşmeye başlayacak. Salı günü İstanbul’da önemli bir düşüş sağlayacak. Salı, çarşambaya bağlayan gece ve çarşamba günü İstanbul’da yağmur bekliyoruz” dedi.