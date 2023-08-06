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Yaramazlara biraz batar!

Elon Musk: Zuckerberg’le kavgam canlı yayınlanacak

Twitter’ın sahibi (yeni ismiyle X) Elon Musk, Facebook kurucusu Mark Zuckerberg’le kavgasının canlı yayınlanacağını söyledi.

Musk, Zuckerberg’e ‘Threads’ adı verilen ‘Twitter alternatifi, metin tabanlı bir platform kuracağı’na dair haberlerin ardından dövüş için meydan okumuştu. Zuckerberg de 22 Haziran’da sosyal medyadaki paylaşımında, ‘kafes dövüşü’ teklifini kabul ettiğini duyurmuştu.


Zuckerberg antremanlarına ABD merkezli karma dövüş sanatları organizasyonu UFC’de ortasiklet şampiyonu olan Israel Adesanya ve hafifsiklet şampiyonu Alexander Volkanovski’yle devam ediyor.

Bunun yanında Musk da 4 Temmuz’da Kanadalı güreşçi ve UFC dövüşçüsü Geroge St-Pierre’le antrenman yapmıştı.

Musk, Facebook kurucusuyla kavgasının Twitter’da canlı yayınlanacağını ve tüm gelirin savaş gazilerine bağışlanacağını söyledi.

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