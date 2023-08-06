Almanya, depremzedelere ‘kolay vize’ uygulamasını sonlandırıyor

Almanya’nın depremzedelere yönelik kolaylaştırılmış vize uygulaması son buluyor.

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Almanya’nın, 6 Şubat’ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde mağdur olanlara yönelik kolaylaştırılmış vize prosedürünü uygulamaya koymuştu. Bu kapsamda Türkiye ve Suriye’den 16 bin 200 deprem mağduruna vize verildi.

DW Türkçe’den Tuncay Yıldırım’ın haberine göre Almanya Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, hızlandırılmış vize kolaylığı uygulamasının belirli bir süre için tasarlandığı, taleplerin azalması nedeniyle de 6 Ağustos’tan itibaren söz konusu uygulamaya son verileceği belirtildi.

Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, söz konusu düzenlemenin bir acil durum yardımı olarak uygulandığını ve kalıcı bir çözüm olmadığını vurguladı.

Depremzedelerin vizelerinin sona ermesiyle birlikte Almanya’yı terk etmeleri gerekiyor. Ancak yerel yabancılar daireleri vizelerin daimi oturum hakkına dönüştürülmesi konusunda karar verebiliyor.

Almanya Türk Toplumu’ndan çağrı

Almanya Türk Toplumu (TGD) deprem mağdurlarına yönelik vize kolaylığı uygulamasının 6 Ağustos’tan sonra da sürdürülmesi için çağrıda bulundu.

DW Türkçe’ye konuşan TGD Eş Başkanı Gökay Sofuoğlu, Türkiye’de 6 Şubat’taki kadar yıkıcı olmasa da depremlerin geniş bir coğrafyada etkili olmaya devam ettiğini ve deprem bölgelerinde başta kalıcı barınma olmak üzere sorunların çözüme kavuşturulamadığını söyledi.