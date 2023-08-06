Antalya CHP’de gündem yerel rekabet: Değişim tartışması yerelde yürüyor

ALTAN SANCAR

CHP’de seçim yenilgisinden sonra başlayan ‘değişim’ ve ‘yenilenme’ tartışmaları sürüyor. Kurultay sürecine hazırlanan CHP’de mahalle delegelerinin seçimleri sona ererken üç büyük kent dışında kalan Anadolu kentlerinde farklı dengeler ortaya çıkıyor.

Fotoğraf: Diken

Diken, Anadolu’nun farklı kentlerindeki CHP’lilerle görüşerek kurultay sürecini ve değişim tartışmalarını okurlarıyla buluşturmaya devam ediyor. Gezinin beşinci durağında yerelde CHP’li belediyelerinin etkili olduğu ve büyükşehir adaylığı için adı konulmamış yarışın yaşandığı Antalya’dayız. Kentin önemli özelliklerinden biri de uzun süre CHP’nin genel başkanlığı yapan Deniz Baykal’ın memleketi olması ve CHP’liler arasında ‘ikinci genel merkez’ olarak adlandırılması.

‘İzle gör’ politikası

Kurultaya 34 seçilmiş ve beş doğal olmak üzere 39 delege gönderecek kentte, ‘değişim’ tartışması bugün yerel üzerinden tartışılırken, genel düzeydeki tartışma için ‘izle gör’ politikası tercih ediliyor. Yerelde belediye başkanlıklarına aday olmak isteyen isimler ile mevcut yönetimler arasında rekabet yaşanırken, bu tartışma zaman zaman farklı ittifaklara yol açıyor.

Kenti, Meclis’te dört CHP’li, iki İYİ Partili, iki MHP’li, altı AKP’li, bir YSP’li, bir Gelecek ve bir Saadet Partili Partili vekil temsil ediyor. Antalya’da ittifak adaylarının CHP listelerinden Meclis’te iki isim bulunuyor. Büyükşehir belediyesinin yanı sıra kentte Döşemealtı, Finike, Gazipaşa, İbradı, Konyaaltı, Kumluca, Manavgat, Muratpaşa ilçe belediyeleri CHP yönetiminde.

28 Mayıs seçimlerinde CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu kentte yüzde 57,35 oy alırken, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan yüzde 42,65 oy aldı. Kılıçdaroğlu Aksu, Alanya, Döşemealtı, Gazipaşa, İbradı, Kaş, Kemer, Kepez, Konyaaltı, Manavgat, Muratpaşa ve Serik’te yarışı öne bitirdi. Diğer ilçelerdeyse MHP’nin de etkisiyle Erdoğan yarışı önde bitirdi.

‘Baykal dönemi etkisi sürüyor’

Kentte CHP açısından dile getirilen en büyük özellik Baykal döneminin etkisinin sürüyor olması. Baykal’ın Antalyalı olması nedeni ile ‘ikinci genel merkez’ olarak nitelendirilen kent, sıklıkla CHP’nin genel merkezinden gelen dayatmalara veya işaretlere karşı tersine hareket etmesiyle biliniyor. Baykal döneminde özellikle il başkanlığı için bir isim üzerinde uzlaşılmaması halinde, genel merkezin bir aday önermesi zaman zaman karşısındaki adayın kazanması ile sonuçlandı. Bu sebeple kentteki CHP’liler, Kılıçdaroğlu döneminde zaman zaman buna dikkat edildiğini dile getiriyor.

Antalya’da delege üzerinde ağırlıklı etkiye sahip olanlar belediye başkanları oluyor. Bu paralelde il başkanı ile ilçe başkanları siyaseten durdukları nokta, yerelde kurulan ittifakların devamını sağlama gibi gerekçeler ile belediye başkanları ile birlikte hareket edebiliyor.

Kentin il başkanını belirlemek için en fazla delege sayısına sahip ilçeleri Muratpaşa, Kepez ve Konyaaltı olarak öne çıkıyor. Bu ilçelerde rekabetler yaşanırken, genellikle kırsalda ortaklaşmalar ile yola devam ediliyor.

Mevcut belediye başkanı Ümit Uysal’ın büyükşehir adaylığına göz kırptığı Muratpaşa’da iki ilçe başkan adayı öne çıkıyor. Bu adaylardan biri mevcut ilçe başkanı Hasan Şahin’in desteklediği beyaz listenin önde oldu görülüyor. Şahin’in belediye başkanı Uysal ile uyumlu çalıştığı CHP’liler tarafından dile getiriliyor.

Şahin’in rakibi olan Muratpaşa Belediyesi eski meclis üyesi Özgür Güngör’ün ise eski il başkanlarından Ahmet Kumbul ve Konyaaltı Belediyesi Başkanı Semih Esen ile ittifak içinde olduğu belirtiliyor.

Muratpaşa’da seçimlerin lehine sonuçlanacağı tarafın il başkanlığı yarışında da avantaj sağlamasına kesin gözüyle bakılıyor.

Uysal’la Böcek arasında örtük rekabet

İlçenin belediye başkanı Ümit Uysal ise bugün büyükşehir belediyesi başkanı olan Muhittin Böcek ile örtük bir rekabet yaşıyor. Zira Uysal’ın adaylığını destekleyenler Böcek’i zaman zaman ‘başarısız’ olmakla, yereldeki aktörler ile yeteri kadar iyi ilişkiler kurmamakla suçluyor. Hatta Böcek’e yerelde tepki olduğunu dile getiriyor. Ancak Böcek cephesi ise bunun doğru olmadığını, Böcek’in tabanda ve halkta karşılığının olduğunu vurguluyor.

Alevi derneklerinin afişinin indirilmesi olayı

Kentte geçtiğimiz haftalarda yaşanan bir afiş indirme olayı çok konuşulmuştu. Alevi derneklerinin aşure dağıtımı için astığı afişin indirilmesinden bir grup Böcek’in sosyal medya danışmanı Batuhan Ülker’i sorumlu tuttu. Belediye kaynakları ise kendilerine yazılı izin için başvuru yapılmadığını, ancak afiş indirmenin söz konusu olmadığını belirtti. Kentin farklı noktalarında afişlerin durduğu söylenirken, bu durumun bir ‘operasyon’ olduğu dahi dile getirildi.

Antalya’daki bir diğer önemli ilçe Kepez’de mevcut ilçe başkanı belediye başkan adaylığı düşündüğü için adaylığını açıklamadı. Önder Kurnaz’ın yerine Gökhan Ölmez, Zeki Doğan ve Halil Yurtsever adaylıklarını duyurdu. Her ne kadar adaylara birleşmeleri yönünde çağrılar yapılsa da bu karşılık bulmadı. Ölmez, yarışı Böcek’in de desteğini alarak bir adım önde bitirdi. Doğan’ı Muratpaşa Belediyesi’nin, Yurtsever’i ise Konyaaltı’nın desteklediği biliniyor. Kepez’de kim tarafından gönderildiği netleşmemiş olsa da bazı CHP’li üyelerin evlerine kolilerin dağıtıldığı iddia ediliyor.

Konyaaltın’da ise mevcut başkan Onur Duruk ile Ayhan Zor arasında yarış yaşanıyor. Ancak burada bir üçüncü aday daha öne çıkıyor. Demet Meral Gündüz, Konyaaltı Belediyesi’nin desteği ile yarışta adını duyuruyor. Bu durumda Duruk ile Zor’un Böcek’in de etkisi ile birleşme ihtimali üzerinde duruluyor.

İl başkanlığı için ise mevcut başkan Nuri Cengiz’in adaylığa yeşil ışık yaktığı biliniyor. Cengiz’in Böcek ile iyi ilişkileri bilinirken, seçimle iş başına gelen ve görevden alınan eski il başkanı Nusret Bayar’ın ise Muratpaşa ekibini desteklediği konuşuluyor. Olası adaylar arasında Ziraat Mühendisleri Odası Antalya Şubesi eski Başkanı Vural Şahin ve il yöneticilerinden Buğra Özçelik’in de adı geçiyor. Ancak tarafların gerilim yaşanmaması adına görüşebileceği ve ortaklaşabileceği ihtimali üzerinde duruluyor. Bu noktada en büyük endişe ise genel merkezden bir müdahale gelmesi. Zira Antalya’da genel merkez müdahalesinin ağırlıklı olarak ters etki yarattığı yorumları yapılıyor. Tüm taraflar kongre sürecine yerelin karar vermesinin önemine işaret ediyor.

Üyelik sistemi tartışması

Kentte tartışılan konuların başında partinin üyelik sistemi geliyor. Antalya’daki CHP’liler bazı isimlerin ‘üye bastığını’ sık sık dillendiriyor. Üye basma tabirini yereldeki kongre sürecinde öne çıkmak isteyenlerin yaptığı, bu nedenle sağlıklı bir örgüt yapısının olmadığı savunuluyor. Tüm taraflar birbirlerini bu konuda eleştiriyor ve çözüm noktasında ortaklaşılıyor. Üyelik sisteminin ‘aktif-pasif’ olarak ayrılması, üyelere puanlama sistemi getirilmesi gerektiği dillendiriliyor. Zira bazı üyelere yalnızca o isimleri CHP’ye üye yapanların ulaşabildiği, örgütte bu isimlerin bilgilerinin olmadığı dillendiriliyor. Hatta bazı ilçelerde kentsel dönüşüme giren ve yerleşimin olmadığı adreslerde dahi üye kayıtlarının olduğu iddia ediliyor.

TİP’e kayış

Antalya’da CHP’liler arasında konuşulan önemli bir diğer konu ise parti seçmeninin bir bölümünün TİP’e oy verdiği tartışması. Vekil adayları listelerinin yerel dengesi gözetilmeden hazırlandığı, ittifak adayı tartışmalarının kırgınlık yarattığı ve bu nedenle parti seçmeninin TİP’e oy verdiği konuşuluyor.

Antalya’da değişim tartışmaları dengeli biçimde giderken, ‘değişim’ denildiğinde ilk akla gelen yerel oluyor. Yerelde bir taraf konumunu korumak isterken, bir diğer taraf ise o konumlara gelme çabasında yola devam ediyor. Bu nedenle de yereldeki durum netleşmeden ‘değişim’ tartışmasının büyük oranda yaşanması zor görünüyor. Belediye başkanları arasında gönlü ‘değişim’ söyleminden yana olanlar olduğu bilinse de yerel seçim süreci bu durumu sessizliğe çekiyor. Ekrem İmamoğlu yakından takip edilse de tartışmanın isimlerden önce ilkeler ve partideki genel yenilenme arzusu üzerinden sürdürülmesi isteniyor. Kılıçdaroğlu’na saygı gösterilmesi, onurlandırılması ve sürecin bu şekilde sağlıklı bir noktaya götürülmesi arzusu öne çıkıyor.